馬防部官兵涉與詐騙集團勾結 指揮官劉慎謨遭調職丶尹昌榮中將接任

陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑有多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然。國防部決定先行將馬防部指揮官劉慎謨中將調職，並由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。圖為尹昌榮在今年12月晉任中將時，由賴總統授階並合影。（如圖，總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑有多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然，由於案情不斷擴大，且有擴及友軍單位的跡象，國防部今天決定將馬防部指揮官劉慎謨中將調職處分，並由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。

在案情的部分，陸軍督察長蔡則明少將10日強調對涉案人員「嚴懲不貸」，國防部也宣布已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，力圖截斷詐騙集團伸入營區的黑手。

對於外界質疑有高達60多名官兵涉案，國防部對涉案官兵表明「嚴懲不貸、一律汰除」，卻恐影響外島戰力，蔡則明回應，馬防部已實施內部全面清查，目前尚未發現新增案例；至於涉案官兵離退後的兵力缺口，已指導馬防部在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整人力，不會讓防區戰力產生罅隙。

馬防部指揮官劉慎謨中將（右二）接掌馬防部剛滿一年多，但因為官兵涉及與詐騙集勾結，被國防部決定調職處分。圖為劉慎謨中將日前視導馬防部擴訓情形時，還拿起無人機遙控器學習。（資料照，馬防部提供）

據了解，此案發生的時間甚早，劉慎謨是在2024年11月接任馬防部指揮部，並且晉任為陸軍中將，但在此之前，詐騙集團的手在2023年就已伸入馬防部部隊裡面，詐騙集也循著部隊官兵的人脈關係，打入陸軍的本島部隊之內，案情影響程度恐非僅止於馬防部而已。

相關人士指出，劉慎謨認為自己是現任指揮官，因此儘管此事在他上任之前就已發生，但他願意一肩扛起，並尊重軍方的處置。

國防部已在本月10日正式宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室。吳純顯指出，新制將採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導最新案例；對外則配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與數位發展部建立聯防機制，一旦發現有冒用國軍名義詐欺的通報案件，將即時啟動分辦與管考，確維部隊紀律。

