日美再秀肌肉！ 美軍喬治華盛頓號與日海自船艦聯合演訓

日本海上自衛隊於12日公布，海自護衛艦「秋月號」與美國海軍核動力航艦「喬治華盛頓號」（見圖），以及神盾驅逐艦「杜威號」，於8日至11日在關東南方的太平洋海域實施聯合演訓。（歐新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕繼美日戰機聯合巡航，兩國防長也在12日通話之後，日本海上自衛隊於同日公布，海自護衛艦「秋月號」與美國海軍核動力航艦「喬治華盛頓號」，以及神盾驅逐艦「杜威號」，於8日至11日在關東南方的太平洋海域實施聯合演訓。日媒報導，此舉被認為是針對近來在太平洋活動日趨活躍中國，展現日美之間的協調與合作。

日本讀賣新聞報導，根據海自說明，這次演訓的目的在於提升海自的戰術能力，以及與美國海軍之間的相互運用性。3艘艦艇以編隊形式航行，並共享戰術相關資訊等。

中國戰機6日向日本自衛隊戰機進行雷達照射，中俄轟炸機9日又無預警在日本周邊聯合巡航。日本昨天公布2架美軍B-52戰略轟炸機，以及日本的3架F-35匿蹤戰機與3架F-15戰鬥機進行日美聯合巡航，而日本防衛相小泉進次郎12日與美國國防部長赫格塞斯舉行電話會談，雙方一致認為「這是加劇地區緊張的行為」，並表明嚴重關切。

報導指出，美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」曾於2008年至2015年間部署於神奈川縣橫須賀的美國海軍基地，之後與「雷根號」交接，並於去年11月再次重新部署。

共軍「遼寧號」6日從沖繩本島與宮古島之間向南航行進入太平洋，之後進出至北大東島北側海域。期間，從該航艦起飛的戰鬥機曾對「緊急升空」的日本空中自衛隊戰機進行雷達照射。5日至8日之間，遼寧號的艦載機的起降次數約達140次。

