馬防部風暴擴大 不僅指揮官調整職務 南竿守備大隊長也遭調職

陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，有多達60餘名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然，國防部昨天展開首波主官丶幹部懲處作業，馬防部指揮官劉慎謨中將調整職務，並由陸軍六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。據軍方人士指出，南竿守備大隊內部有多位官兵涉案，因此大隊長也在昨天遭到調職處分。（資料照，記者俞肇福攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，有多達60餘名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然，國防部昨天展開首波主官丶幹部懲處作業，馬防部指揮官劉慎謨中將調整職務，並由陸軍六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。據軍方人士指出，南竿守備大隊大隊長因大隊內部有多位官兵涉案，因此也在昨天遭到調職處分。

馬防部目前整體兵力約三丶四千人，地面部隊除了指揮部的直屬連之外，主要是南竿守備大隊丶北高守備大隊及莒光守備大隊等三個部隊單位，其中的南竿守備大隊，檢方清查發現光是守備大隊所屬的混砲連就有多位官兵涉案，也因此南竿守備大隊大隊長首當其衝，馬防部指揮官則是連帶處分。

請繼續往下閱讀...

軍方人士今天指出，檢方在處理此案時，掌握馬防部各單位約有67位官兵涉案，首波則有31位官兵遭移送，後續則由檢方持續偵辦中，由於官兵各有軍中人脈，不排除仍有友軍單位或是本島部隊官兵也捲人其中。

據軍方人士指出，南竿守備大隊因大隊內部有多位官兵涉案，因此大隊長已在昨天遭到調職處分。圖為南竿守備隊大隊混砲連先前實施砲彈裝填演練。圖中官兵與此案無關。（圖：取自陸軍臉書專頁）

國防部對涉案官兵已表明「嚴懲不貸、一律汰除」，卻恐影響外島戰力，陸軍督察長蔡則明回應，馬防部已實施內部全面清查，目前尚未發現新增案例；至於涉案官兵離退後的兵力缺口，已指導馬防部在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整人力，不會讓防區戰力產生罅隙。

國防部已在本月10日正式宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室。新制將採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導最新案例；對外則配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與數位發展部建立聯防機制，一旦發現有冒用國軍名義詐欺的通報案件，將即時啟動分辦與管考，確維部隊紀律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法