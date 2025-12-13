中製戰車出問題！ 泰VT-4戰車轟柬卻「膛炸」2017年才購入

社群媒體則流傳出照片，顯示泰國使用的中製VT-4戰車發生膛炸，但該型戰車2017年才開始購入。（圖取自X@T_90AK）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕泰柬邊境衝突再度爆發，雖然美國總統川普12日表示，已與兩國領導人通話，宣布兩國已同意「全面停止交火」。但泰國總理阿努廷稍早僅表示，與川普的通話「很順利」，但未提及兩國同意停火；在軍事方面，社群媒體則流傳出照片，顯示泰國使用的中製VT-4戰車發生膛炸，但該型戰車2017年才開始購入。而早在去年，VT-4就曾在珠海航展爬坡展示中突然熄火，可靠性問題早已有跡可循。

照片顯示，該車的砲管完全破裂，此外瞄準系統和雷射預警系統也有損壞，車內3名乘員受傷。這顯示出VT-4顯然有可靠性問題。而在去年10月的珠海航展中，也有1輛VT-4在進行動態展示時，突然拋錨熄火，整場表演結束後仍無法啟動。

根據公開資料，VT-4中國北方工業集團推出的第三代主戰車出口版本，主要由90-II式戰車改進而來，首次於2014年珠海航展亮相，不過該車也移植了相當多99式主戰車的設計。VT-4車重52噸，配有自動裝填系統，因此僅需3人操作；VT-4裝備一門125公厘主砲和1座機槍遙控武器站，主砲最高穿甲力達1000公厘厚度均質鋼材；也可發射反戰車飛彈，最大射程可達5公里。

VT-4沿襲99A式主戰車的外型設計，增設複合裝甲模組和爆炸反應裝甲，正面防護水準據稱達700公厘厚度均質鋼材，VT-4還採用主動防禦系統並配備雷射預警裝置；其換裝中國自製1300匹引擎，搭配新式扭力桿懸吊系統和整合式液壓傳動系統，大幅改善引擎震動和行進品質。泰國陸軍曾測試，VT-4的高速行駛穩定性和行進間發射主砲準確度，超越先前採購的烏克蘭T-84堡壘M型。

通訊方面，VT-4配備數位通訊終端機，可與鄰車、指揮車進行數位通訊。該車並配備「獵殲」指揮系統和第三代紅外線熱成像裝置，大幅增進夜戰性能。

