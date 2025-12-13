軍情五處示警中國滲透 英啟動軍情系統重大改革整合資源

英國國防部12日宣布推動重大改革，將國防部下屬單位整併為「聯合軍事情報部門」（MIS）、同時新設「國防反情報單位」（DCIU）。圖為英國「秘密情報局」總部。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國情報機關軍情五處（MI5）上月向國會發布警示，直指中國情報人員大規模滲透接觸英國議員、智庫與專家，試圖蒐集敏感資訊與影響國會活動。英國國防部12日則宣布推動重大改革，將國防部下屬單位整併為「聯合軍事情報部門」（MIS）、同時新設「國防反情報單位」（DCIU），藉由提升情資共享與決策效率、應對潛在威脅。

英國國防部12日表示，過去一年針對英國國防部的敵對情報活動增加逾5成，遭遇網攻與滲透的對象，涵蓋國防體系、軍工業、供應鏈、關鍵基礎設施、大眾傳播和社群媒體。數據凸顯潛在對手正全力提升行動強度，也顯示英國傳統情報體系面臨瓶頸，因此英國國防部將加速改革，提升預警能量與決策效率。

請繼續往下閱讀...

新設立的「聯合軍事情報部門」，是將英國陸海空三軍、太空指揮部與「常設聯合總部」（PJHQ）原有的情報單位整併而成，目標在縱、橫向高度整合，且連貫一致、更為精實明確的系統運作之下，英國的軍事情報蒐集、分析和分享，以及行動決策、預測和預警，將更精準有效率。

而「國防反情報單位」則專責肆應網攻、太空衛星干擾與假訊息等威脅。未來兩單位將由網路暨特戰部隊指揮部及國防情報總長指揮，並與北約盟邦加強合作，提升協作效能、強化國防韌性。

英國國防部表示，這是英國軍事情報系統首次「化零為整」，收攏於單一部門之下。這是為落實英國國防部6月發布「戰略防衛檢討」（SDR）建議，要求英國比照阿富汗與伊拉克戰爭經驗，透過加強情報能力，應對軍事實力相當的對手。

另一方面，北約秘書長呂特11日在德國「慕尼黑安全會議」表示，俄國可能在5年內準備好對歐洲動武，讓歐洲各國面對「祖父母或曾祖父母曾經歷的大規模戰爭」。他說，許多北約盟友並未意識到俄國對歐洲構成的急迫威脅，然而「我們是俄羅斯的下個目標」，現在就該採取行動，增加國防預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法