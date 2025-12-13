馬防部官兵人頭帳戶案斲傷軍譽 陸軍證實：暫將部分人員調職、持續配合偵辦

陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢罪，陸軍司令部今日證實，由於該案已斲傷軍譽與戰備任務遂行，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部（下稱馬防部）近期爆發重大軍紀案件，疑多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢罪，昨天（12日）國防部決定將馬防部指揮官劉慎謨中將調職處分，陸軍司令部今（13）日證實，由於該案已斲傷軍譽與戰備任務遂行，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦。

劉慎謨於2024年11月接任馬防部指揮官並晉任陸軍中將，詐團則早在2023年就已接觸馬防部部隊，由部分士官作為起點，以「單線」拉攏更多同袍以每月3千至5千不等金額，出租個人購物網站或銀行帳戶，甚至循人脈關係，打入陸軍本島部隊。

陸軍司令部今天證實，轄屬馬防部日前肇生官兵營內牽線提供個人帳戶獲利等違法事件，斲傷軍譽與戰備任務遂行。

陸軍說明，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦，秉勿枉勿縱原則查察不法，以維部隊純淨。

