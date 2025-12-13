自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

馬防部官兵人頭帳戶案斲傷軍譽 陸軍證實：暫將部分人員調職、持續配合偵辦

2025/12/13 12:28

陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢罪，陸軍司令部今日證實，由於該案已斲傷軍譽與戰備任務遂行，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦。（資料照） 陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢罪，陸軍司令部今日證實，由於該案已斲傷軍譽與戰備任務遂行，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部（下稱馬防部）近期爆發重大軍紀案件，疑多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢罪，昨天（12日）國防部決定將馬防部指揮官劉慎謨中將調職處分，陸軍司令部今（13）日證實，由於該案已斲傷軍譽與戰備任務遂行，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦。

劉慎謨於2024年11月接任馬防部指揮官並晉任陸軍中將，詐團則早在2023年就已接觸馬防部部隊，由部分士官作為起點，以「單線」拉攏更多同袍以每月3千至5千不等金額，出租個人購物網站或銀行帳戶，甚至循人脈關係，打入陸軍本島部隊。

陸軍司令部今天證實，轄屬馬防部日前肇生官兵營內牽線提供個人帳戶獲利等違法事件，斲傷軍譽與戰備任務遂行。

陸軍說明，為釐清全案，暫將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦，秉勿枉勿縱原則查察不法，以維部隊純淨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中