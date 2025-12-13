中俄轟炸機無預警巡演 日媒驚爆「路徑異常」：首次朝東京飛行

中國2架「轟-6」轟炸機的衍生型號「H-6K」與俄羅斯2架Tu-95轟炸機，在東海上空會合，一路往東飛到四國外海的太平洋地區，進行長程聯合飛行。（取自防衛省統合幕僚監部X）

〔即時新聞／綜合報導〕中國、俄羅斯轟炸機於本月9日無預警在南韓、日本附近進行聯合巡演。日媒報導指出，兩國的轟炸機，穿越沖繩本島和宮古島之間並進入太平洋後，首次採取了朝向東京方向的異常飛行路線。其中，中國軍機是可搭載核巡航導彈的改良型戰略轟炸機，推測目的是「炫耀其擁有轟炸東京的能力」，這也讓日本政府開始加強戒備。

根據日媒《讀賣新聞》報導，多位政府相關人士揭露，中國9日派出的轟炸機是「轟-6」的衍生型號「H-6K」。其特點是具備發射射程超過1500公里、可裝載核彈頭的空對地巡航飛彈「CJ-20」的能力。

報導指出，當日兩架H-6K與兩架俄軍的「Tu-95」核戰略轟炸機以及護衛戰鬥機一同穿越沖繩本島和宮古島之間後，改變航向朝東北方向飛行。它們沿著日本列島，一直抵達四國附近海域後才折返。在其航線的延長線上，不僅有東京，還包括海上自衛隊橫須賀基地和美國海軍橫須賀基地。該飛行路線也與本月6日中國軍航母「遼寧號」（其艦載機對自衛隊機進行雷達照射引發爭議）的航行路線有所重疊。

報導引述自衛隊幹部消息指，中國軍轟炸機過去也曾在2017年採取過朝向東京的路線，但這是首次確認中俄兩軍機同時朝此方向飛行。該幹部分析指出，中國軍機以往多半在穿越沖繩本島和宮古島之間後，朝向美軍據點關島方向飛行，而這次飛行的目的是「炫耀其擁有轟炸東京的能力」。這次的示威行為，也可能是對首相高市早苗「台灣有事論」表示不滿的反制措施。

針對中俄兩軍的行動，自衛隊和美軍正在加強應對措施。本月10日，在日本海空域，美軍2架可搭載核武器的B-52戰略轟炸機、航空自衛隊3架F-35戰鬥機以及3架F-15戰鬥機進行了聯合訓練。此舉旨在展示日美合作，提高威懾能力。

