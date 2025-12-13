潛艦海鯤號負面消息不斷 台船嗆：不再逐一回應

潛艦海鯤號負面消息不斷，台船稱不再逐一回應。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號延誤交艦期程，負面消息不斷，這次又被爆料第二次海測時，液壓系統失效全數掛掉，導致X型尾舵無法轉向，最後靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」排隊，以人工接力方式操作，才能順利返港。對此，台船今天下午強調，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，「將不再逐一回應」。

台船公司指出，承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等多重備援因應作為，台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難，也從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善基礎。

台船強調，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，「將不再逐一回應」。潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提下，儘快完工交艦。

