日本自民黨擬放寬防衛裝備出口限制 考慮向受侵略國家出口武器

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）13日報導，日本執政黨自民黨在12日的安全保障調查會會議上，提出廢除目前將防衛裝備出口限制在5類的規定，同時設立一定的保障措施。值得注意的是，該黨也以烏克蘭為例，考慮解除對遭受侵略國家的武器出口禁令。

據報導，自民黨已就「防衛裝備和技術轉移三原則」的實施細則進行審查，並擬定一份要點概要草案，旨在擴大出口項目和目的地範圍。自民黨執政夥伴日本維新會也在同一天舉行的安全調查委員會會議上，闡述其對防衛裝備出口的看法，且立場比自民黨更激進，主張取消除了5類以外的大部分出口限制，並將決定權主要交由政府行使。

雙方計畫15日就此問題展開工作層面會談，尋求共識。

根據現行規定，可出口的整裝國防裝備僅限於5類：救援、運輸、警戒、監視和掃雷。但自民黨的綱要草案援引「自衛隊法」中定義的武器，指出在取消上述5類限制後，旨在殺傷或破壞人員、摧毀財產的裝備，包括坦克車、飛彈等高殺傷力武器，可以允許出口。

自民黨也將討論是否允許向遭受侵略的國家和正在發生衝突的國家出口武器，現行規定限制向此類國家出口武器。

自民黨強調設立保障措施的必要性，並在綱要草案中明確提出一項計畫，即引入嚴格的審查和適當的管理程序，以防止武器出口助長衝突。會後，自民黨安全保障調查會長小野寺五典表示：「我們如何維持這些保障措施？我們應該如何看待向遭受侵略的國家轉讓裝備？這些都是非常重要的問題需要考慮。」

