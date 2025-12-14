日本強化軍備！ 2026防衛預算將達1.8兆

日本政府知情人士透露，日本政府正針對2026年度防衛費進行協調，規模可能達到9兆日圓。圖為日本首相高市早苗。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在日本與中國關係持續緊繃之際，日本政府知情人士透露，日本政府正針對2026年度防衛費進行協調，規模可能達到9兆日圓（約新台幣1.8兆），超越2025年度原始預算的約8.7兆日圓（約新台幣1.74兆）。

根據日本《共同社》報導，日本政府自2023年起進行《防衛力整備計畫》，至2027年度合計將投入43兆日圓（約新台幣8.6兆），而2026年度防衛預算是此計畫的第四年，預算將用於獲取作為強化對敵基地攻擊能力的長射程飛彈、海岸防禦系統「SHIELD」所使用的無人機，以及一系列國防整備計畫。

日本首相高市早苗雖計畫在2026年內提前修訂包括《防衛力整備計畫》在內的3份安保相關文件，但2026年度防衛費將依據現行整備計畫編制，預計12月下旬在內閣會議上敲定預算案。

此次預算除了軍備方面，為了加強太空領域的相關能力，將新編「宇宙作戰集團」，並把航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」；以陸上自衛隊那霸駐地為據點的第15旅團也將擴編為「師團」，強化西南諸島防衛體系。

