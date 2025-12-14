（有片）她玩真的！瑞典維多利亞王儲不只上山下海 還同乘獅鷲戰機

〔記者涂鉅旻／台北報導〕瑞典王位第一順位接班人維多利亞王儲（the Crown Princess Victoria）去年參加瑞典國防軍訓練，跟著兩棲兵團一同精實受訓，她今年秋季更進一步接受空軍作戰學校訓練，不但運用模擬器參與反無人機、防空作戰課程，更同乘該國具有象徵性的JAS-39「獅鷲」戰機，為這名未來的瑞典女王，奠定更深厚的軍事素養。



現年48歲的維多利亞王儲已經是兩個孩子的媽，但積極學習軍事相關課程與體驗，先是在2003年具備基礎軍事技能，隨後於去年春季，隨著瑞典國防軍兩棲兵團一同訓練，不僅奠定步槍、手槍射擊技能，還學習武裝洇渡、攀繩、伏進等艱辛的戰鬥訓練，使其擁有一定的兩棲作戰技能。

瑞典維多利亞王儲去年隨部隊接受武裝洇渡、伏進等戰術訓練。（瑞典王室官方網站）

瑞典國防軍9日表示，維多利亞王儲今年秋季參與空軍作戰中心的課程，先是在空軍教官的指導下，透過模擬器學習防空、空戰、反無人系統操作，同時也參觀「愛國者」防空系統。瑞典國防軍表示，此舉使維多利亞王儲全面了解空軍的作戰任務，還有攸關空軍歷史、太空與空中力量、作戰計畫、計畫、創新與發展等諸多面向。



值得注意的是，維多利亞王儲還與瑞典戰機飛官一同參加飛行訓練，由4架JAS-39「獅鷲」戰機編隊參加空戰模擬，擊退了2架模擬攻擊地面目標的敵機，瑞典空戰中心指揮官雷利烏斯（Johan Lörelius）表示，王儲非常地專注，且對於戰機戰術、協同運用與性能印象深刻。

瑞典維多利亞王儲日前同乘該國具有象徵性的JAS-39「獅鷲」戰機，奠定更深厚的軍事素養。（取自瑞典國防軍網站）

維多利亞王儲是瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫的長女，現為瑞典王位第一順位繼承人，雖然她在今年初已晉升為少尉，也已接受正規軍官訓練，但她期望全面了解瑞典國防軍的各項活動，因此繼續在空軍、陸軍受訓，她明年還要接受陸軍進階訓練。

