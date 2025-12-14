借貸、宮廟、退軍…憲兵指揮官鄭禎祥盤點中共動搖國軍管道

憲兵指揮官鄭禎祥中將。（軍聞社）

隨著時代演進，中共對台滲透管道也愈趨多元，鄭禎祥中將日前在憲兵指揮部的「114年憲兵節紀念大會」之中特別提到，當前國際情勢複雜，中共透過宮廟組織、借貸管道及退伍袍澤等多元手段，試圖影響國軍效忠國家的決心，對國家安全形成實質威脅。近年偵獲多起共諜案件，有賴官兵發揮安全警覺，主動掌握異常徵侯，適時通報，有效消弭危安、防患未然。

鄭禎祥也強調，現代戰爭節奏快速、威脅多元，各級幹部更要強化專業技能，透過扎實訓練與惕勵，確保各項任務與勤務順遂，藉此共同打造堅實國防力量。

面對中共可能以借貸管道滲透動搖國軍官兵，國防部日前特別公布「國軍官兵急難貸款」政策，未來將參考公教人員制度，提供官兵合法小額貸款管道，紓解臨急財務需求，使其安心專注於戰訓本務工作。

另外，過去也有宮廟與中國交流後，遭中國情治單位人員接觸要求當共諜，進而吸收國軍的軍職人員，取得軍事機密後交付中方，換取相關報酬；國安局今年4月也發布相關報告示警，中共滲透手法主要由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得我國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織。

