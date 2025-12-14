差點撞上！中國海警夜襲菲艦僅距32公尺 險觸發美菲防禦條約

中國海警船近期頻繁在南海與菲律賓船隻發生衝突。圖為10月間中國海警船對菲律賓船隻發射水砲畫面，類似的危險對峙場景12日再度於仙賓暗沙海域上演。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海仙賓暗沙（Sabina Shoal）衝突持續發酵。針對中國海警船12日對20艘菲律賓漁船發射水砲並割斷錨繩，釀成3傷、2船損一事，雖然菲方已在前（13）日發布譴責，但隨著更多細節曝光，局勢驚險程度遠超預期。據《美聯社》14日最新報導，中國海警船在夜間攔截菲國救援船時，雙方距離一度僅剩約32公尺，險些發生碰撞，這也讓美方重申對盟友的防衛承諾再次成為焦點。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）指出，當他們派出2艘巡邏艦試圖救援受困漁民時，遭到中方船隻危險阻擋。PCG發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）透露，其中一艘中國海警船在視線不佳的夜間，強行逼近菲方船隻，最近距離僅約32公尺。這種極具挑釁的航行行為，不僅違反國際避碰規則，更可能隨時擦槍走火，觸發《美菲共同防禦條約》。

對於菲方指控中方「針對平民」並「惡意割繩」，中國駐馬尼拉大使館14日引用中國海警局發言人劉德軍的聲明，採取強硬態度回擊。聲明指稱，菲方船隻是「假借捕魚名義」，「故意侵入」仙賓礁（中方稱謂）鄰近海域。

請繼續往下閱讀...

劉德軍在聲明中強調，中國海警對多批次菲國船隻採取了包括「口頭警告」、「外力驅離」在內的「必要管控措施」，並宣稱所有行動均符合法律法規。中方更揚言，將繼續在中國管轄海域開展「維權執法活動」，堅決維護國家領土主權。

美方緊盯：攻擊公務船將觸發協防

報導特別提到，儘管美國在南海沒有領土主張，但華府已多次明確警告，根據1951年簽署的《美菲共同防禦條約》，如果菲律賓的軍隊、公務船（包括海岸防衛隊）或飛機在南海遭到武裝攻擊，美國有義務採取行動保衛盟友。

此次事件中，菲國海警船在執行救援任務時遭中方危險逼近，雖未釀成直接撞擊，但已在戰爭邊緣試探。塔瑞耶拉痛批，中方聲明等同承認了他們對普通漁民犯下的「邪惡錯誤」，並呼籲中方應遵守國際準則，優先保障海上人命安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法