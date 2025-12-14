日「台灣有事」論後頻被中亂 龔祥生：區域國家應譴責、軍演以對

中國、俄國的轟炸機與戰鬥機日前在日本附近空域繞飛。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，遭到中國各方面強烈反彈，中國解放軍也透過軍機以雷達照射日機、遼寧號航艦演訓、與俄國轟炸機編隊演訓手段向日本施壓。對此，國防院學者龔祥生認為，此舉使東亞壟罩在中國軍事威脅下，區域內國家應聯合譴責，同時增加橫向合作和海空演訓以作為應對，引入美國力量於這段期間嚇阻中方，避免其在短期難以取得日方讓步下鋌而走險。

（原文「近期日中緊張對東亞安全之影響」，由國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員龔祥生撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

2025年11月7日，日本新任首相高市早苗在日本眾議院預算委員會答詢時表示，若中國對台灣發動侵略，即所謂的「台灣有事」有可能成為日本的「存立危機事態」時，日本可行使「集體自衛權」，此說法也因此被稱為「台灣有事論」並引起了中國強烈的反彈。自此，中日交鋒從要求發言撤回與否的針鋒相對，再升級到海空軍事對峙，對於當前台海周邊的安全產生了巨大影響。本文將分別就目前已發生之具體衝突，分析個案樣態及後續的安全影響。

中日在釣魚台周邊海域執法船對峙恐升級





「台灣有事論」發酵後，中國海警局以及中國央視稱其2501艦艇編隊「依法」在釣魚台海域進行「維權巡航」，而日本保安廳公布截至12月10日止，今年已發生27次在釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊領海內發現中國海警船。中國海警早在2024年1月起就增加了在釣魚台海域附近的常態化巡航，目的就是挑戰日本的有效控制和主權宣告，但明顯在2025年更進一步的增加進入到日本領海內的次數，並配合新聞官媒的宣傳用在此次「台灣有事論」發酵的回應上。中日雙方在該海域內的執法單位層級對峙和互相喊話已屢見不鮮，但後續的可能升級將影響到的是在該海域捕魚的中日台漁民安全和海上通道安全，處境雖在短時間不至於惡化成中國在南海對菲律賓那般，結合民兵、海警和海軍共同封鎖，但不能排除局勢持續惡化。

中日軍機雷達照射事件顯示中國軍事威脅擴及東亞區域





日本防衛省公布，12月6日在日本沖繩本島東南方公海的上空，從中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機對日本自衛隊戰機進行雷達照射，防衛大臣小泉進次郎當天即刻表示已向中方強烈抗議，並要求防止再次發生，但中方反駁「日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉」。雙方現持續就是否事先告知演習範圍以及雷達照射行為的敵意和危險性激烈交鋒。

考量此事件發生地點位在沖繩東南方的公海之上，且是日本首次公布「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射事件，這代表日方軍機的飛航安全已受到中國軍事擴張的直接影響。近年來，中國海軍藉由遼寧號、山東號、福建號等航空母艦陸續成軍編隊，擴張其軍事投射範圍，首當其衝的就是包含日本在內的東亞第一島鏈國家。這次日本軍機受到中國軍機雷達照射威脅，雖有高市早苗發言引起雙邊緊張的背景，但不可否認中國已證明有動機也有能力不再克制，這種武力威脅行為可能在類似時機針對韓國或我國，使未來東亞安全籠罩在中國的陰影之下。

中俄軍機共飛影響日本及韓國空域安全





12月9日中俄軍機無預警闖入韓國的防空識別區，以及日本四國外海，引發日韓抗議，中俄雙方事後才宣稱這是在東海與西太平洋展開的「第十次聯合空中戰略巡航」。日本防衛省公布俄國軍機（Tu-95）從日本海域出發與中國軍機（轟-6）在東海會合後反覆於經過宮古海峽至四國南方的太平洋海域之間來回，參與的軍機數量約為15架。這次聯合軍事行動，被日本防衛大臣小泉進次郎在社群媒體X上稱為「對我國的明確示威行動，對我國的安全保障造成重大懸念」。而回顧2024年11月時，中俄雙方也曾共同聯飛，範圍在日本海至東海之間，當時包含轟炸機、電偵機、戰鬥機等機種共約10架。中俄逐漸擴大軍事合作規模和活動範圍，對於日本的西南空域安全逐步施壓，這次更擴大至韓國的防空識別區，顯見整個東亞區域安全都已受其影響。

總結而論，高市早苗首次在日本國會檯面化「台灣有事論」，雖只是將日本的戰略思考公開，但也提供了中國藉機表達「紅線」並正當化在東亞軍事擴張的藉口。筆者在11月中赴日參訪期間，日方人士普遍認為高市不應撤回「台灣有事論」，否則將影響新首相的執政威信和國家尊嚴，故可預見中方也會持續抓住這點借題發揮，中日之間要擺平此事仍有一段路要走。即便目前中國除了言詞譴責和發動對日旅遊和稀土等經濟抵制外尚稱克制，但從軍事動作來看卻是處在擦槍走火的邊緣。回顧近期中方在釣魚台增加執法活動、對日軍機進行雷達照射、與俄合作共飛繞日，可見中方從執法、單方面軍事到國際軍事合作的逐步升級施壓，故可斷言後續若真的出現更加激烈的行動也不會令人意外。但相對的東亞安全也會隨之惡化，連近期試圖修補與中國關係的韓國也已遭到波及，加上本來就在增加的對台軍機艦環台演訓，稱整個東亞皆已籠罩在中國軍事威脅下也不為過。區域內國家應聯合譴責，並同時增加橫向合作和海空演訓以作為應對，並引入美國力量於這段期間嚇阻中方，以避免其在短期難以取得日方讓步下鋌而走險。

