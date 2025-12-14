美國總統唱從軍樂者眾 布希父子竟是戰鬥機、轟炸機飛官

美國五星上將艾森豪（Dwight Eisenhower）投身政壇，成為美國總統。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕歐洲君主制國家紛派王儲接受軍事訓練，在登基前培育軍事素養。事實上，檢視歷屆美國總統人選，除了與我國關係密切的前總統艾森豪是五星上將、二戰最高指揮官之一，共和黨籍的老布希、小布希父子，更皆是戰鬥機或轟炸機飛官，前者還曾參加第二次世界大戰，被日本砲火擊落後倖存。

美國自1776年成立迄今，已有47人擔任總統，其中不乏擁有軍事背景者。1953年至1961年擔任總統的艾森豪（Dwight Eisenhower），在第二次世界大戰期間，就是盟軍在歐洲最高指揮官，1944年指揮上百萬名官兵投入「大君主行動」，是同盟國贏得二戰的關鍵人物之一。他在1954年與我國簽署共同防禦條約，確保共產勢力無法突穿第一島鏈。

美國總統老布希（左）、小布希（右）都曾任美軍飛官。（法新社）

值得一提的是，老布希（George H. W. Bush）、小布希（George W. Bush）不僅是美國總統父子檔，更是操駕戰鬥機、轟炸機的飛行員。1989年至1993年擔任總統的老布希，在第二次世界大戰期間擔任TBF復仇者式魚雷轟炸機飛官，1944年9月從聖哈辛托號航空母艦起飛後，遭日軍砲火擊中，老布希跳傘獲救，但他的同機袍澤皆有去無回。

小布希則是曾在美國空軍國民兵服役，他從軍時正值越戰，隨後在艾靈頓空軍基地（Ellington）駕駛F-102戰鬥機。這型1953年問世的三角翼攔截機，具備超音速飛行性能，後來由美國空軍撥交給空軍國民兵使用。

