陸軍第二批「王牌」M1A2T戰車月底起實彈射擊 明年還要練「夜射」

陸軍第二批M1A2T戰車在本月起進行實彈射擊驗證。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍已獲得80輛對美採購的M1A2T戰車，繼第一批38輛月前成軍後，第二批42輛也將進入最後訓練階段。根據漁業署「射擊通報」資訊顯示，陸軍自本月下旬至明年元月，將在新竹坑子口訓場進行一系列實彈射擊訓練。軍方官員證實，這系列訓練與第二批M1A2T戰車有關，且還納入夜間射擊課目，磨練這款新銳戰車的全天候作戰能力。

根據漁業署網站射擊通報專區刊登資訊，陸軍自明（15）日至本月底止將排定9天，在新竹坑子口靶場進行「地面武器射擊」訓練，射擊危險區域的最小半徑為3浬（約5.56公里），最大彈道高度為2000呎（約609公尺）以下，與M1A2T的120公厘戰車砲性能大致相符。

陸軍另一份公開的射擊通報顯示，陸軍自明年1月2日起選定20天，同樣在坑子口靶場進行同項訓練。值得留意的是，相較於12月份的射擊通報，以白天時段為主要訓練時間，1月份則納入晚上7點至9點時段，讓這支部隊磨練夜間射擊能量。

請繼續往下閱讀...

軍方知情人士證實，這兩張射擊通報單皆與M1A2T戰車有關，且是月前抵台的第二批42輛戰車。他說，本月將先就火砲與觀瞄系統、機槍實彈射擊訓練為主，同時也將納入穿甲彈的射擊課目，明年1月則進行夜射，循序漸進地讓部隊達到戰訓目標。

我國對美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車在去年12月抵台，第二批42輛於今年7月抵達國門；第三批28輛戰車則預計在明年第一季交付。軍方人士說，第二批戰車的訓練預計在明年一月底前完成，屆時將視訓練成效擇期成軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法