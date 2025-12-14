F-35殺手鐧來了！美成功測試SiAW飛彈 專獵殺防空雷達

美國空軍一架F-16戰機進行新型「防區內攻擊武器」（SiAW）的分離測試。該飛彈未來將裝備於F-35匿蹤戰機，專門用於打擊敵方機動式防空系統等高價值目標。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應日益嚴峻的「反介入／區域拒止」（A2/AD）環境，美國空軍持續強化打擊能力。美商諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）官方聲明指出，該公司與美國空軍合作，11日宣布成功完成新型「防區內攻擊武器」（Stand-in Attack Weapon，SiAW）在F-16戰機上的分離測試。這款飛彈未來將成為F-35匿蹤戰機的核心武裝，專門用於獵殺敵方防空系統與飛彈發射車等高價值目標。

這項測試於佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin AFB）進行。諾格公司與美國空軍合作，驗證了SiAW從F-16戰機掛架發射時的飛行安全性與氣動力性能。雖然此次由F-16擔綱測試平台，但SiAW的設計初衷是為了配合F-35內置彈艙，讓第五代戰機能在不破壞匿蹤特性的情況下，深入敵境發動攻擊。

SiAW是美軍針對現代化戰爭需求開發的新一代空對地飛彈。其設計目標是在高強度的受爭議環境中，快速打擊具有「時效性」的移動目標，例如機動式防空雷達、地對空飛彈發射車以及彈道飛彈發射器。這類目標通常稍縱即逝，且位於敵方重兵防守區域，需要高速且精準的武器進行「第一擊」。

美國空軍F-16戰機掛載新型「防區內攻擊武器」（SiAW）進行飛行測試。（圖取自美國空軍）

美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）資深物資負責人羅斯上校（Col. Gary E. Roos）指出：「這次分離測試為美國空軍提供了驗證武器安全分離特性的關鍵數據，有助於優化其性能。這些結果將強化SiAW為戰士提供關鍵優勢的能力，以應對不斷演變的威脅。」

諾格公司強調，SiAW採用數位工程設計，並具備開放式架構介面，這意味著未來可以快速進行子系統升級，以回應新出現的威脅。諾格副總裁強森（Chuck Johnson）表示，這一里程碑是SiAW計畫向前邁進的關鍵一步，確保美國空軍擁有高生存性的精確打擊武器。

根據軍事網站《Zona Militar》報導，這並非SiAW首次進行飛行測試。早在2024年7月，美軍就曾在墨西哥灣進行過初步試射。隨著測試進度推進，SiAW 預計將在未來幾年內具備初始作戰能力（IOC），大幅提升F-35機隊的穿透打擊火力。

