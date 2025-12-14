釋疑HMX炸藥採購案過程 中科院：明年3月中旬可交貨

中科院採購女王陛下炸藥遭在野黨質疑。圖為中科院「勁蜂四型」無人機展示情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院透過「福麥國際室內裝修公司」執行被稱為女王陛下炸藥（HMX）、總金額1.2億元的採購案，遭到國民黨頻繁質疑，還批國防部、中科院「量身訂做」。但中科院表示，此案經公告招標方式招商，今年3月決標後，承包商於今年9月通知獲復美國國務院頒發許可，且經過駐美人員查證屬實，預計可提前在明年3月中旬交貨。

女王陛下炸藥（Her Majesty's Explosive）又稱為奥克圖，是具有高密度、高能量、具有良好熱安定性的優良單質炸藥。但國民黨立委近期質疑，承接軍方生意的福麥公司，今年3月就已經承接1.2億元的女王陛下炸藥採購案，標案條件疑似量身訂做，稱這家公司到底「背景有多硬」？要求相關單位說明。

中科院對此表示，此案採購前，多次洽美國原廠BAE、SAE，均未獲同意交易，其中SAE公司覆以請中科院院逕洽國內代理商採購，但經查，該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。

在公告招標階段，中科院解釋，第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於今年3月12日決標。

中科院表示，此案決標後，持續要求承商儘速取得輸出許可，承商於今年9月30日通知，已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。此案交貨期限為後（2027）年4月3日，另承包商來函表示，可提前於明年3月中旬交貨。

國防部對此表示，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。而部分誇大不實的渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

