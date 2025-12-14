限制級
直擊》反制中俄聯手挑釁 美2款軍機現身日航自那霸航空祭
美軍F-18戰機。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／日本沖繩報導〕日本航空自衛隊14日舉行那霸航空祭，吸引數萬民眾到場，值此中國與俄羅斯聯手挑釁第一島鏈安全之際，美國調派2架海軍陸戰隊F-18大黃蜂戰機、1架海軍HH-60直升機參展，大秀軍事肌肉，反制中俄的意味濃厚。
美軍HH-60直升機。（記者洪定宏攝）
日本航空自衛隊那霸基地在那霸機場南邊，搭單軌電車到赤嶺站徒步數分鐘即可抵達，屬軍民合用機場，各型戰鬥機與直升機在滑行道旁一字排開，形成即將起飛的民航機與戰鬥機同框畫面。
民航機與戰鬥機同框。（記者洪定宏攝）
難得的是，當名聞世界的航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」（Blue Impulse）在下午1點半至2點表演過程，那霸機場照常營運，受影響航班最久僅延誤約半小時。
日本航空自衛隊那霸航空祭，吸引數萬人潮。（記者洪定宏攝）
據了解，為因應印太地區日益升高的緊張局勢與安全挑戰，美國陸戰隊第232戰鬥攻擊中隊（VMFA-232），綽號「紅魔鬼」（Red Devils），今年9月8日進駐日本的岩國陸戰隊航空站（MCAS Iwakuni），屬於F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰鬥攻擊機中隊。因此，從機身可見「VMFA-232」字樣及紅魔鬼圖案。
據指出，中國與俄羅斯轟炸機、戰機12月9日無預警穿越日本沖繩本島和宮古島之間，並首次朝東京方向異常飛行，拉高中日緊張情勢。
對此，美軍2架可搭載核武器的B-52戰略轟炸機，隔天會同日本航空自衛隊3架F-35戰鬥機及3架F-15戰鬥機，在日本海空域進行聯合訓練，展示威懾能力。