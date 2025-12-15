採購成本「悄漲」20％ 瑞士擬下修F-35戰機採購數量

圖為日前在美國德州沃斯堡出廠的芬蘭空軍F-35A戰機，編號JF-501。（洛課希德．馬丁X帳號 @thef35）

〔記者陳治程／綜合報導〕為汰換現有的「大黃蜂」戰鬥機機隊，瑞士政府在2021年宣布向美採購36架F-35A戰機，並計畫在國內自行組裝4架測試機，以利後續換裝程軍，但這項計畫在近期出現轉折；當地媒體指出，由於採購成本上揚，該國國防部宣布將修正新一代戰機採購數量，以符合國防要求的預算上限，並配合提出下年度國防優先採購項目，以確保財政紀律。

當地公共媒體《瑞士資訊》（Swissinfo）12日指出，由於美方今年中宣布其購機經費增加13億瑞士法郎（約新台幣500.5億元），瑞士政府將遵守聯邦議會批准的60億瑞士法郎專案預算（約新台幣2310億元）上限、盡可能採購「最大數量」的F-35A戰機，以尊重民意，也就是說，原先36架的採購規劃將可能下修。

瑞士是在2021年6月獲美同意出售至多40架F-35A戰機、最終宣布採購36架同型機，目標在2030年前汰換屆壽的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機，完成空中戰力現代化。全案2022年經國會批准後，便與中、長程的德製IRIS-T SLM、美製「愛國者」防空系統一同併入軍購清單；該國去（2024）年還委由國營國防集團RUAG承接頭4架F-35A型機的在地組裝工作，控制購機成本的同時也加速換裝。

而據瑞士政府在2017年提出的《未來空防》（Bericht Luftverteidigung der Zukunft）規劃書中，不只強調陸基防空系統需要現代化，也提及未來戰鬥機數量應維持在55至70架之間，規模接近該國F-35A採購數量的2倍。

根據原廠洛克希德．馬丁最新統計，F-35戰機目前已交付逾1270架，除挪威空軍全數換裝完畢外，芬蘭空軍首架同型機近日也出廠測試，預計明（2026）交軍；此外，日本航空自衛隊上（11）月也開始換裝首批F-35B型機，部署至航艦的英國皇家海軍同型機則是在日前完成「高桅行動」後，宣布達成完全作戰能力（FOC），可投入北約聯合作戰體系執行戰備。

