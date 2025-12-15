太空戰力大躍進！美軍接收首套「草原」反衛星干擾車 專癱瘓敵方通訊

美國太空軍最新接收的「草原」（Meadowlands）反通訊系統。這款安裝在輪式拖車上的機動式干擾裝備，具備高機動性，能迅速部署並截斷敵方衛星訊號。（圖擷取自L3Harris Technologies官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著太空軍事競賽日益白熱化，美國太空軍（USSF）在電磁戰領域取得關鍵進展。根據軍事網站《Defence Blog》報導，國防大廠L3Harris Technologies已正式向美太空軍「第3任務三角洲部隊」（Mission Delta 3）交付首套量產型「草原」（Meadowlands）反通訊系統。這款機動性極高的地面干擾系統，將成為美軍癱瘓敵方衛星通訊、奪取太空優勢的王牌利器。

「草原」系統是現役「反通訊系統」（Counter Communications System, CCS）的輕量升級版，專為太空電磁戰量身打造。L3Harris指出，該系統利用地面發射的無線電頻率，能精準干擾並切斷敵方衛星的通訊鏈路，同時確保美軍自身通訊不受影響。

有別於傳統固定式雷達站或干擾設施，「草原」系統將機動性視為核心戰力。它採用輪式拖車載具設計，具備快速部署、執行任務及轉移陣地的能力。這種「打帶跑」（shoot-and-scoot）的戰術特性，讓操作單位能迅速變換位置，大幅降低被敵方定位或反擊的風險，確保在高強度的戰場環境中存活。

請繼續往下閱讀...

L3Harris太空與空載系統總裁佐伊斯（Ed Zoiss）表示，交付首套量產型「草原」系統，展現了該公司協助太空軍捍衛國家利益的承諾。此前，該公司已於今年稍早交付了兩套原型系統供測試。

強化電磁殺傷鏈 劍指中俄威脅

美國太空軍作戰部長薩爾茨曼上將（Gen. Chance Saltzman）多次警告，太空已非良性環境，對手（暗指中俄）正積極開發反太空武器。因此，美軍必須具備速度、精確度與韌性來應對威脅。

雖然「草原」系統部署於地面，但它是美軍「太空控制」（Space Control）任務的關鍵拼圖。透過干擾敵方衛星通訊，電磁戰部隊能有效致盲對手的指揮體系、阻斷情資蒐集或協調作戰能力。這套系統將與美軍的太空感知網路互補，共同確保美國及盟友在軌道上的行動自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法