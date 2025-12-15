能擋152公厘榴彈砲砲擊 愛沙尼亞邊境「野戰碉堡」建造中

愛沙尼亞近日啟動邊境防禦工事工程，其中，該國負責的野戰碉堡正逐步建造中，預計年底建立28座，領先鄰國邁出「波羅的海防線」第一步。（愛沙尼亞「國防採購中心」（愛沙尼亞ECDI國防採購中心Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕愛沙尼亞近日在俄羅斯邊境啟動「波羅的海防線」工程，開始部署首批地面防禦工事，作為北約強化東翼防線的關鍵要點。根據規劃，該工程在兩國邊境構築約600座碉堡，首批28座已在本（12）月率先開工，可承受152公厘砲擊，搭配反戰車壕溝、障礙物，以重層防禦手段肆應俄國潛在威脅。

美國《國防新聞》（Defense News）12日報導，作為波羅的海三小國成員之一，愛沙尼亞（Estonia）近日開始在境內東南隅構築首批水泥碉堡（concrete bunkers）、預計今（2025）年底前建好28座，邁出多國「波羅的海防線」計畫第一步；該計畫依照歐盟（EU）、北約組織（NATO）要求，首階段要求建造600座防禦碉堡，在地面建立起實體防線，遏阻俄國潛在軍事威脅。

愛沙尼亞預計今年底建立28座野戰碉堡。（愛沙尼亞ECDI國防採購中心Facebook）

這項多層次邊防計畫的緣起，是在立陶宛7月底遭不明無人機侵入領空後啟動，聯手愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭共同執行；立陶宛今（2025）年八月曾揭露該計畫細節，未來在北約東翼將在俄羅斯邊境出現一道遍及多國邊境的實體防線，包含反戰車壕溝、龍牙、地雷、阻絕器材等防禦工事，藉此在俄軍發起軍事行動時，有效發揮遲滯功能。

該國布置的反戰車、反裝甲車用的「龍牙」防禦工事，用以遲滯上述部隊戰線推進。（愛沙尼亞ECDI國防採購中心Facebook）

報導指出，一座水泥碉堡約35平方公尺大，至多能抵禦152公厘的榴彈砲砲擊，搭配預置的鐵絲網（barbed wire）、龍牙等設施，在衝突升溫時發揮效用；不過，該國在「波羅的海防線」計畫中並未擔負建構先進防空系統的任務，而是由立陶宛、波蘭等鄰國主責相關規劃。

