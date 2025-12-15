澳陸軍測試SMASH 3000反無人機系統 強化反制新興威脅

為強化反無人機能量，澳洲陸軍現就以色列的「SMASH 3000」槍械精準射擊系統進行實戰測評。（X帳號 @sfrantzman）

〔記者陳治程／綜合報導〕以色列「智慧射手」（Smart Shooter）公司11日證實，旗下開發的「SMASH 3000」型反無人機系統，現已獲澳洲國防軍小批量採購，後續將由澳洲陸軍展開實戰測評，進一步強化基層部隊應對無人機的反制能力。

「智慧射手」11日在社群發文指出，澳洲陸軍（Australian Army）現正測試由以色列廠商的槍械射擊系統，強調其結合了AI輔助和精準觀瞄的優勢，未來可望有效反制無人機等新興威脅，成為現代戰場的新世代武器。

而獲該公司轉發的軍聞媒體「Defence Blog」報導則寫道，澳洲陸軍現依澳洲國防軍的「LAND 156 LOE 2」專案，執行「SMASH 3000」型系統的實戰測評，評估其與澳軍現有武器的整合情形，以及反制現有空中無人機的精準射擊效能，來評估是否納入其短程、機動反無人機任務的編裝當中

來自以色列的「SMASH 3000」精準槍瞄系統，整合了光電觀瞄套件、影像軟體及人工智慧（AI）視覺演算技術，能在偵獲並鎖定地面、低空目標後精準計算彈道，協助射手有效命中數百公尺範圍內的威脅目標，提升第一擊命中率，降低人為誤差及彈藥損耗。

截至目前為止，該系統除以色列外，也外銷英國為首的多個北約歐陸成員國，以及美軍陸戰隊，可視部隊作戰需求彈性部署，無論是人攜、遙控，還是無人載具等方式皆可；還可透過專屬平台共享目標情資，強化單兵戰場態勢感知及部隊協同作戰能量。

