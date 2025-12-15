針對中國？美軍第2個MQ-4C中隊成軍 專責太平洋高空監視

美國海軍成立第11無人巡邏中隊，裝備MQ-4C「海神」無人機。這款高空長航時無人機將與P-8A反潛機搭配，強化對太平洋與北極海域的監控。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與俄羅斯日益頻繁的海上活動，美國海軍正加速擴充其無人偵察戰力。據軍事網站《Army Recognition》報導，美國海軍已於11月初正式成立第11無人巡邏中隊（VUP-11），裝備先進的MQ-4C「海神」（MQ-4C Triton，又稱「人魚海神」（HALE）高空長航時）無人機。這是繼VUP-19之後，美軍第二個具備作戰能力的MQ-4C中隊，將重點部署於太平洋與北極地區。

MQ-4C是由諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）公司研發，基於空軍RQ-4「全球鷹」無人機改進而來，專為海上廣域監視設計。它配備加強型機翼與除冰系統，能在惡劣的海洋環境中長時間作業。其飛行高度可達約1.5萬公尺，滯空時間超過24小時，單次飛行即可掃描超過700萬平方公里的海域。

MQ-4C的服役不僅是單一裝備的更新，更是美軍「分散式海上作戰」（DMO）概念的關鍵一環。報導指出，MQ-4C將與有人駕駛的P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機組成「人機互補」團隊。MQ-4C負責長時間、不間斷的高空廣域監視，一旦發現可疑目標，即將情資傳送給P-8A進行精準識別或打擊，大幅降低有人機組員的風險，並提高獵殺效率。

新成立的VUP-11中隊將駐紮於華盛頓州的惠德比島海軍航空站（NAS Whidbey Island）。相較於VUP-19主要負責大西洋、地中海與中東，VUP-11將專注於太平洋與北極地區。報導強調，這兩個區域對美國戰略利益至關重要，特別是在中俄海軍活動加劇的背景下。

面對對手日益增強的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，MQ-4C憑藉其高空長航時特性，能深入敵方防禦圈外圍進行持續監視，為美軍指揮官提供關鍵的戰場覺知。VUP-11預計將於2026年開始初步飛行作業，並於2027年具備完全作戰能力（FOC）。

