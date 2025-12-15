超過分影片曝光！中國海警水砲狂轟菲漁船 割斷錨繩任漂流

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海局勢持續緊張，菲律賓海岸防衛隊（PCG）13日公布一段驚悚影片，證實中國海警船在仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域，對菲律賓漁船發動「殺人式攻擊」。畫面顯示，中方船隻不僅狂射高壓水砲，更派出橡皮艇惡意割斷漁船錨繩，導致失去動力的漁船在惡劣海象中漂流，造成3名漁民受傷。

據美國海軍學會新聞（USNI News）報導，事件發生在上週五（12日），當時約20艘菲律賓漁船正在仙賓暗沙附近作業，突遭多艘中國海警船與海上民兵船包圍。影片清楚拍下，中國海警21559號與21562號船艦，動用高壓水砲猛轟菲國漁船，造成2艘漁船受損。

請繼續往下閱讀...

菲律賓海巡署公布的空拍畫面顯示，多艘中國海警船（CCG）在南海仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域包圍約20艘菲律賓漁船（FFB），並派遣艦艇進行騷擾，菲律賓海巡艦艇（MRRV）在旁戒護。（圖取自菲律賓海巡署）

更令人髮指的是，中方人員隨後搭乘硬式充氣艇（橡皮艇），強行割斷菲國漁船的錨繩。PCG痛批此舉為「危害生命」的惡意行動。菲方同時公布了受傷漁民的照片，顯示有人身上出現瘀傷與開放性傷口，目前正在PCG巡邏艦「馬拉帕斯夸號」（BRP Malapascua）上接受治療。

菲國隨即派遣「恩加諾角號」（BRP Cape Engaño）與「馬拉帕斯夸號」前往馳援，但在途中遭遇3艘中國海警船的危險攔截。PCG指出，中方船隻多次進行阻擋與危險機動，雙方距離一度僅剩約32公尺，險象環生。

報導提到，菲律賓總統小馬可仕（BongBong Marcos）去年曾劃下紅線，稱若有菲國公民在衝突中喪生，將視為戰爭行為。此次事件雖未造成死亡，但已是自9月以來首度有菲國平民因中方行動受傷。美國國務院重申，《美菲共同防禦條約》適用於南海任何針對菲國武裝部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法