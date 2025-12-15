一張圖看懂西太平洋反艦飛彈網！ 國安局：美盟已強化第一島鏈防禦

國安局周三將至立法院外委會報告周遭情勢，其書面報告將日、菲、美在第一島鏈的反艦飛彈部署，用圖像呈現出來。（擷取自國安局書面報告）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對於菲律賓、日本及我國的襲擾未間斷，立法院外交及國防委員會周三（17日）將邀請國防部、國安局就周遭情勢進行報告、備詢。根據國安局已送至立法院的書面報告顯示，美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。另外，美國與日本、菲律賓加強協作，在第一島鏈部署反艦飛彈打擊網絡。

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。國安局表示，美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，這些國家還包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭。另外，美國已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。

國安局表示，美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」（Typhon，又譯泰風）中程飛彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦飛彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島。日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP）， 菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」（Brahmos）反艦飛彈。

國安局認為，上述相關部署，已大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。這份報告還以圖示方式，呈現日本、菲律賓、美國在第一島鏈的反艦飛彈部署情形，在九州部署的「島嶼防衛」滑翔彈，射程估達900公里；「NMESIS」反艦飛彈系統則在沖繩縣諸島，以及菲律賓巴坦島部署，射程約290公里；菲律賓布拉莫斯飛彈則在呂宋島的伊羅戈省等地部署，射程約290公里，已可大幅涵蓋第一島鏈的周遭海域。

