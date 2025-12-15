中科院與關務署連線可行嗎？ 國軍研議透過軍備局溝通

軍備局長林文祥（中）說，近日已與國防部長顧立雄（左）及相關單位研討，認為方向具有可行性，後續將研議與關務署進行協調，可能透過軍備局作為溝通與連結管道，以強化制度查驗。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕審計長上週於立院指控中科院內部二親等、三親等人員比例偏高，甚至出現「偽造產地證明」等說法。中科院院長李世強今（15）日答詢表示，中科院已依審計部報告與關務署協調，但因中科院不屬於公部門，目前無法直接與關務署連線；軍備局長林文祥也說，近日已與國防部長及相關單位研討，認為方向具有可行性，後續將研議與關務署進行協調，可能透過軍備局作為溝通與連結管道，以強化制度查驗。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」。民進黨立委林楚茵關切，審計長上週在司法法制委員會詢答過程中，指控中科院內部二親等、三親等人員比例偏高，甚至出現「偽造產地或進口證明」等說法。

李世強說明，依《行政法人法》第20條規定，行政法人首長與董事，不得推薦三等親內人員進入行政法人服務，而中科院依設置條例訂定的要求更為嚴格，規範擴及所有主管，不得推薦三等親內親屬進入中科院服務。

李世強進一步說明，中科院員工規模逾萬人，業務性質相對封閉，院內夫妻中有相當比例屬於入院後才結婚，因此造成親屬關係比例較高，但不會要求因結婚而離職，而是會透過業務分工避免業務重疊與利益衝突。

針對產地與報關查核機制，林楚茵關切，中科院提到希望能與財政部關務署建立報關資料連線，以強化查驗能力與透明度。李世強答詢表示，審計部報告出爐後，中科院已依該報告與關務署協調，但因中科院不屬於公部門，目前無法直接連線。

林楚茵認為，若建立連線有助於更明確掌握產地、輸出與輸入資訊，並提升軍事採購透明度，願意協助跨部會溝通，促成制度改善。

軍備局局長林文祥回應，目前中科院與關務署尚未連線，近日已與國防部長及相關單位研討，認為方向具有可行性，後續將研議與關務署進行協調，評估是否將中科院納入可直接連線的範圍，並可能透過軍備局作為溝通與連結管道，以強化制度查驗，杜絕後續爭議。

