其他裝備

中科院長：高能火炸藥CL-20將被裝在所有國軍自製無人機、無人艇

2025/12/15 15:38

中科院院長李世強今（15）日於立法院答詢表示，高能火炸藥CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具，包括無人艇、無人機等。（資料照，記者方賓照攝）中科院院長李世強今（15）日於立法院答詢表示，高能火炸藥CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具，包括無人艇、無人機等。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者黃靖媗／台北報導〕高能火炸藥CL-20上月被國科會列為「國家核心關鍵技術」，中科院院長李世強今（15）日於立法院答詢表示，CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具，包括無人艇、無人機等。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」。民進黨立委陳俊宇質詢關切，我國高能火炸藥CL-20生產進度。

中科院院長李世強說明，因為高能火炸藥CL-20技術已經列入國家核心關鍵技術，所以他無法針對其量能，做很具體的描述。

針對高能火炸藥CL-20的產製效益與價格，李世強指出，中科院現在已經就高能火炸藥CL-20前驅物質部分與國內化工廠商合作，前驅物質不涉及危險性的部分，都交給國內廠商來做，後面需要精煉部分再由中科院執行，因此價格已經比實驗階段降低了一半以上。但由於高能火炸藥CL-20在國際上都是保密技術，沒有公開售價，中科院也無法評斷目前售價的競爭力。

針對高能火炸藥CL-20未來運用的規劃，李世強說明，今年在快奇艇公開展演上，已經使用CL-20來增加爆炸威力，未來目前初步規劃，主要運用會在所有國軍自製攻擊型無人載具，包含無人艇、無人機等。

