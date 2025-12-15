泰軍出大包！BTR-3E1裝甲車「掉溝裡」遭柬埔寨繳獲

這輛由烏克蘭製造的裝甲車疑似倒車失控滑入溝渠，車體外觀看來相當完整。（圖擷取自X帳號@T-55AM1）

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，柬埔寨皇家軍隊（RCAF）近日在邊境地區，成功繳獲一輛泰國皇家陸軍的BTR-3E1裝甲運兵車。尷尬的是，這輛烏克蘭製的裝甲車並未受損，疑似是泰軍操作失誤掉入溝渠後遭棄置，最終被柬軍「無損接收」。

社群平台X上的軍事觀察帳號「T-55AM1」發布了現場照片，顯示這輛BTR-3E1停在路邊與農地交界的溝渠中。報導研判，泰軍車組員可能是在倒車時發生失誤，導致車輛滑入溝內卡死。由於無法即時將車輛拖出，車組員被迫棄車逃逸，將這輛完好無缺的裝備留給了對手。

根據現場畫面判斷，這輛被俘的BTR-3E1外觀沒有明顯戰損，據信功能完全正常。軍事專家指出，柬埔寨軍隊在繳獲該車後，極可能將其投入未來的戰鬥中，用來反擊泰國軍隊。

泰國是烏克蘭國防工業的重要客戶。早在2006年，泰國便開始接收首批96輛BTR-3E1，隨後又追加採購。這款裝甲車配備了多種衍生型，包括反戰車飛彈車、迫擊砲車等。此外，泰國海軍陸戰隊也於2010年採購了14輛同型車。

#Thailand /#Cambodia ????: "Royal Thai Army" currently deploying armored vehicles to the border area against Cambodian Army.



Seemingly numerous #Ukraine-supplied ?? BTR-3E1 Armored Personnel Carriers （APCs） with BM-3 "Shturm" turrets are on the move. pic.twitter.com/m9s6BR247d — War Noir （@war_noir） July 26, 2025

這起繳獲事件發生在泰柬邊境衝突加劇的背景下。自2025年7月24日以來，雙方在爭議邊界爆發新一輪軍事對抗，甚至動用了火砲與空襲。除了BTR-3E1，泰國軍隊還將烏克蘭製的「堡壘-T」（Oplot-T）主力戰車投入前線，甚至被拍到對柬埔寨境內建築物開火。

泰國在2013年簽署合約，採購部分在泰國本地組裝的BTR-3E1及BTR-3RK。如今隨著邊境局勢惡化，這些烏克蘭製武器成為泰軍在東南亞叢林戰中的主力裝備，但也面臨戰場損耗與被俘的風險。

