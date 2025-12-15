烏軍BMW多管火箭車全球唯一 撤離速度「200公里」有夠勇！

一輛BMW的750i四門旗艦轎車，日前在烏軍的精心改裝下，就這樣變成一輛能發射122公厘多管火箭彈的強力儎台，成為前線壓制敵軍的要角之一。（第114獨立國土防衛旅Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭進入第4年，烏軍在戰爭初期資源受限的情況下，以有限的傳統儎台搭配各式無人機及構改裝備，成功抵禦俄軍直搗基輔，時至今日，這種「魔改」文化仍在烏東戰場持續發酵中；近日有開源情報顯示，烏軍已將既有的俄系多管火箭彈系統裝至新的儎台，但這底盤並不來自任何軍火商，而是一輛奢華的BMW四門旗艦轎車。

這張來自開源情報的照片說明指出，一輛烏軍的寶馬7系列轎車現已能安裝原部署至卡車上的前蘇聯「冰雹」（Grad）多管火箭架，並鎖定俄軍目標發射122公厘火箭彈。不過，經比對照片上的軍徽、部隊名等資訊，發現這台「全球僅有」的BMW多管火箭車，隸屬烏克蘭武裝部隊的第114獨立國土防衛旅（114-та окрема бригада територіальної оборони）。

請繼續往下閱讀...

這台全球獨有的寶馬多管火箭車雖僅能裝填3枚122公厘火箭，但其戰術撤離速度高「200公里／時」，展現跑車傲視群雄的機動打擊能力。（第114獨立國土防衛旅Facebook）車主謝爾蓋（發射管旁站立者）是一名拖拉車司機兼汽車迷，俄烏戰爭爆發後便自願將自己的BMW愛車投入戰場，強化車身剛性、避震來讓它變身為全球僅有的民規多管火箭車。（第114獨立國土防衛旅Facebook）

部隊官方社群寫道，這輛寶馬750i多管火箭車，是由一位汽車迷捐贈、改裝而成，車主透過車體結構強化並換裝運動避震器，使其能承受BM-21多管火箭的發射後座力，憑藉該車原有性能，發射後能以「時速200公里」的速度撤離，機動性傲視各式現役軍規多管火箭車，有效降低遭反擊風險。

值得一提的是，這台車投入前線4年餘來，已在赫爾松、頓內茨克與蘇梅等戰線取得戰果，多次成功打擊敵軍任務，在現代戰場中展現出「魔改」武器超乎預期的戰術效益。

全球唯一一輛由寶馬轎車改裝而成的BM-21多管火箭系統，投入戰場4年來已在烏東多處戰線打擊目標成功。（第114獨立國土防衛旅Facebook）

根據烏軍官方資訊，第114獨立國土防衛旅為2018年成立、駐守於烏克蘭首都基輔周邊城市的衛戍部隊；旗下編制除國土防衛營，也編有工兵連、偵察連、防空排，以及志願參軍的特殊戰術小組等作戰及後勤單位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法