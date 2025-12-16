柏林烏俄和平談判 美官員：烏克蘭可獲得類似北約第5條安全保障

美國官員透露，根據在柏林討論的烏俄和平協議草案，烏克蘭將獲得類似「北大西洋公約」第5條所提供的安全保障。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（彭博）

首次上稿 01:55

更新時間 07:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕1名美國官員15日透露，根據在柏林討論的和平協議草案，烏克蘭將獲得類似「北大西洋公約」第5條所提供的安全保障。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，多名官員在與烏克蘭及歐洲官員進行美國主導的2天和平談判後，透過電話會議向媒體說明相關內容。官員指出，這些安全保障屬於有期限的安排，因為美國總統川普正在推動結束這場因俄羅斯於2014年擴大入侵烏克蘭而引發的戰爭。

其中1名官員表示，俄羅斯對烏克蘭加入歐盟持開放態度，川普則希望防止俄羅斯進一步向西擴張。第5條被視為北大西洋公約組織（NATO）創始條約的基石，其內容規定，對任何一個成員國的攻擊，將被視為對全體成員的攻擊。烏克蘭目前並非北約成員國。

官員形容，這些對烏克蘭的安全保障「類似第5條」，內容涵蓋監督（oversight）與去衝突機制（deconfliction）等類別。

目前仍不清楚美國在提供這類安全保障方面，願意承擔何種責任。柏林的談判由川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫希納（Jared Kushner）代表美方。

官員表示，相關議題已有約90％達成共識。其中1名官員指出，長期存在的領土問題仍待解決，但「我們已提出多種不同方案，試圖彌合雙方之間的差距」。

烏克蘭已一再表明，不會向俄羅斯割讓領土。官員表示，領土問題將由交戰雙方自行協商解決。

官員指出，魏科夫與庫希納計畫於15日晚間在柏林與其他談判代表共進晚餐，川普預計將透過電話參與。

1名官員表示，工作小組預計本週末在美國會面，地點可能在邁阿密。

該名官員說：「我認為你們將會聽到，我們在縮小烏克蘭與俄羅斯的分歧方面，已經取得相當大的進展，這一點非常明確。」

該官員指出，一個工作小組已擬出一份3頁的領土問題草案，烏克蘭總統澤倫斯基預計將與其團隊討論，美方之後也將就此議題與俄方討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法