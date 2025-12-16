2007年出生男子將成役男 出國得提前申請

台北市兵役局提醒，2007年出生的男子，自2026年1月1日起，正式成為役男身分。（台北市兵役局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市兵役局提醒，2007年出生的男子，自2026年1月1日起，正式成為役男身分，在還沒有履行兵役義務以前，如果要出國旅遊或讀書，都必須經過申請核准才能出境。

台北市兵役局指出，每年元旦及春節連假時，常有役男因未提前申請出境核准，而發生在機場無法登機、行程受阻的情形。要規劃短期出國的役男，需於出國日前3至30天之內申請，只要上網連結兵役局網站進入「役男線上申請短期出境」，輸入基本資料，經查核無管制情形者，可立即核准。核准通知單自核准日起1個月內可多次使用，出境最長不可超過4個月，如超過期限者，當年及次年都會被限制出境。

北市兵役局長李治安說，如果役男是要出國讀書，也要符合就學年齡限制的規定，大學以下學歷到24歲、研究所碩士班到27歲、博士班則是到30歲。役男一旦出境逾期未歸，役政單位就會依法催告返國，經催告仍未返國，並經認定有違反妨害兵役相關規定，就會移送法辦，以維護兵役公平。

