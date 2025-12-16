美公布「暗鷹」極音速飛彈 5倍高音速可飛3500公里

「長程極音速武器」（LRHW）最新諸元證實，其射程可達3500公里，速度高達5馬赫。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國戰爭部部長赫格塞斯近日於視導公布美國陸軍代號為「暗鷹」（Dark Eagle）的「長程極音速武器」（LRHW）最新諸元；證實其射程可達3500公里，並可發揚5馬赫高速動能，有效打擊俄羅斯、中共與伊朗等對手目標。美國海軍對此也將採用相同架構，用於「中程常規快速打擊」從海上發射。

軍聞網站「The War Zone」報導，赫格塞斯12日赴阿拉巴馬州亨茲市紅石兵工廠（Redstone Arsenal），視導未來太空司令部總部計畫進度，同時聽取先進裝備技術簡報。美國陸軍「快速能力與重要科技辦公室」（RCCTO）主任、兼「極音速、導能、太空與快速武獲」部門主管羅札諾中將證實，代號「暗鷹」的LRHW具備3500公里射程；若部署於關島，射程可涵蓋中國大陸東南地區的軍事目標，亦可從倫敦、卡達，分別打擊俄國首都莫斯科、伊朗首都德黑蘭，具備強大的嚇阻能力。

報導指出，其射程數據較先前美軍在測試時發布的2775公里射程更加大幅延伸，引發各界關注；在場官員透露，LRHW雖僅配備約30磅重（約13公斤）彈頭，但能以5馬赫（約6174公里）高速，在發射後20分鐘內抵達目標、迅速穿透對手防空網，運用高速動能精確打擊軍事目標與關鍵資產。

報導分析，儘管LRHW研發階段曾面臨若干技術問題，不過，美國陸軍仍計畫在2025財政年度期程內展開正式部署，目前除駐防華盛頓州路易斯—麥考德聯合基地（JBLM）的第1多領域特遣隊已接裝1套系統，近期內還預計將接裝第2套系統；而羅札諾中將還透露，未來該款新銳武器年產量將由12枚翻倍達24枚。

