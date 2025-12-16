以色列新創推軍用貨運無人機 快速送貨載重可達250公斤

以色列新創公司「AIR」近期推出一款「AIR Cargo」無人機，可運載裝備、醫療器材、水箱、充氣式救生艇。（圖取自Linkedin AIR）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以色列新創公司「AIR」近期推出一款「AIR Cargo」無人機，可運載裝備、醫療器材、水箱、充氣式救生艇，甚至是地面自主無人系統等運輸任務，有望為後勤運補與多元需求帶來重要革新。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「AIR Cargo」無人機配備8具馬達，能夠進行垂直起降（VTOL）。該機長度5.86公尺，翼展7.5公尺，載重高達250公斤，貨艙容積達70立方英尺，最大航程100英里（約161公里）。「AIR」公司強調，「AIR Cargo」兼具長航程與大載荷，能夠自主運作執行軍事運輸、救災行動及商業物流作業，用途廣泛。

「AIR」執行長普洛特（Rani Plaut）指出，近期全球的軍事危機已揭示「機動性就是力量」這一核心教訓。無人空中系統已成為偵察和快速戰術反應的必要手段，偵察和進攻型第一人稱視角（FPV）無人機透過提供即時情報和支援快速戰術行動，已重塑現代戰場，但在物流任務中仍未充分利用。

普洛特表示，目前具備垂直起降能力的無人機載荷能力普遍低於100磅（約45公斤），作戰半徑也多在10英里以下。因此，無人機雖已被全球廣泛使用，但用途主要仍局限於偵察與打擊任務，無法提供後勤運補能量，「AIR Cargo」的開發，將有助滿足相關任務需求。

普洛特預期，未來軍方將面臨在高價的黑鷹直升機，或在大量具中等載重能力的無人機間取捨的預算限制，而「AIR Cargo」在成本和安全性上具顯著優勢，可在快速執行運補任務同時，大幅降低機組員執勤安全風險；有助拓展空中後勤運補與多元任務作業彈性，提升軍方的後勤支援技術優勢。

「AIR Cargo」載重高達250公斤，最大航程可達161公里。（圖取自Linkedin AIR）

