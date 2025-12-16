日海自首架V-BAT明年2月登艦 我國海軍也有望籌獲

日本首架V-BAT垂直起降無人機，日前已運抵橫須賀港內進行最終調校，預計明年2月登上海自艦艇，強化海上情監偵能量。（日本海上自衛隊X帳號）

〔記者陳治程／台北報導〕日本海上自衛隊今（2025）年初宣布向美採購一批新銳的V-BAT垂直起降無人機，經過年中數月的人員培訓後，首架同型機日前已運抵橫須賀港內，預計明年2月將登上海自艦艇展開相關操作訓練，進一步提升關鍵情監偵戰力。

海自9日官方社群發文表示，其向美國新創公司Shield AI採購的「V-BAT」垂直起降偵、打一體無人機，首架同型機現已運抵橫須賀基地，預劃於明（2026）年2月正式登上海自艦艇、展開艦上起降操作訓練，但未指出實際部署的艦艇型號，後續可望搭配「最上級」護衛艦、新一代近海巡邏艦（OPV）等水面儎台，有效提升海上長程情監偵能力。

日本防衛省是在今年初證實向美籌購V-BAT無人機，以應對中國解放軍活動日益猖獗所帶來的區域緊繃，不過全案並未揭露採購數量，僅於今年中揭露首批人員赴美接受換裝訓練的資訊，加速裝備服役進程。

日本海自首批人員今年9月在美完成換裝訓練，為後續返國接裝作準備。（日本海上自衛隊X帳號）

由美國Shield AI打造的V-BAT無人機，採單引擎、涵道風扇（Ducted fan）設計，可垂直起降的優勢僅需一塊4X4平方公尺的地面即可部署；全機整合了光學、遙測及紅外線夜視等先進觀測裝備，不只前觀距離可達150公里，還具備偵、打一體能力，戰術效益相當高。該機目前除為美國海軍、海岸巡防隊（USCG）制式裝備、並獲日本採購外，也已在俄烏戰場取得實績，深受多國青睞。

美國國防新創公司Shield AI推出的台灣專屬紀念章，圖樣即是台灣與多架V-BAT無人機升空執行任務的場景，其中設計含意耐人尋味。（Shield AI官方X帳號）

值得一提的是，我國未來有望以高達1.25兆台幣國防不對稱戰力特別預算，買到這款先進無人機。儘管軍方至今仍未證實此事，但月前才來台設立辦公室的Shield AI創辦人Brandon Tseng日前在美國哈德遜智庫（Hudson Institute）專題座談中提及，他今年以來一直在和我國密切磋商，商討在地無人機技術、產線等議題，其中也包含V-BAT無人機，後續發展值得關注。

