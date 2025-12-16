距台僅193公里 美菲在馬哈陶設基地控巴士海峽和與那國島成犄角

美國海軍與菲律賓考察距離台灣僅120英里（約193公里）的馬哈陶島前進作戰基地，考慮進一步擴建以供軍隊進駐。（圖取自Taiwan Security Monitor）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本決定在距離台灣僅110公里的與那國島部署防空飛彈，美軍陸戰隊則計畫部署後勤站點，掌控宮古水道。如今美國海軍也與菲律賓考察距離台灣僅120英里（約193公里）的馬哈陶島前進作戰基地，考慮進一步擴建以供軍隊進駐。

軍聞網站「Naval News」報導，馬哈陶島位於位處巴丹群島靠近台灣處，距離台灣僅約193公里。菲律賓北呂宋司令部上週率美菲聯合軍事考察團，包括美駐菲空軍武官，考察該島的作戰地形、基礎設施狀況以及戰略可行性，以支援未來的聯合和互通防禦行動。

報導指出，菲律賓軍隊8月份啟用該島的基地，儀式上稱該基地描述為「領土防禦、海上態勢感知以及人道援助和災害應變行動的平台」。

根據已公佈的照片和衛星照片分析馬哈陶前線作戰基地，該基地設施可支援在巴丹群島增派兵力。目前，巴丹群島駐紮少量菲律賓安全部隊、海岸防衛隊和海軍陸戰隊部隊，以及可進一步提升島上海上態勢感知能力的指揮控制設施。附近的船塢也可用於部署無人水面艦艇和海軍陸戰隊巡邏艇，類似菲律賓海軍目前在南海使用的船隻。

報導還說，當地居民曾見過美軍特戰部隊的的艦艇向該地的菲律濱海巡運送橡皮艇。

馬哈陶基地是菲律賓迄今在巴丹群島省最大的國防投資項目之一，自2022年向該地區部署海軍陸戰隊旅以來，菲律賓增加了兵力部署、軍事演習以及美國對該戰略島鏈的介入。

