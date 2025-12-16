突破攔截網也不一定安全 新型愛國者飛彈發射器可從後方發射追擊

目前的愛國者飛彈發射器能夠進行一定程度的轉向。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國戰爭部部長赫格塞斯近日於視察兵工廠，美國陸軍簡報時透露，正考慮重啟「末端未來發射器」（LTFI）計畫，新型的發射器能夠在敵方威脅飛越愛國者防空飛彈攔截點後，發射器無須轉向，也能發射飛彈，從後方追擊目標攔截。

軍聞網站「The War Zone」報導，赫格塞斯12日視察阿拉巴馬州亨茲市紅石兵工廠時，末端攔截彈的項目負責人莫貝斯中校（Steven Moebes）表示，愛國者飛彈的M903發射器能夠轉向，但今年也預計啟動新的攔截彈項目，可擁有更遠的射程和更高的飛行高度。

請繼續往下閱讀...

報導分析，該項目可能是美國陸軍今年考慮重啟的末端未來發射器項目，目前愛國者飛彈屬於飛彈防禦體系的中端層級。

該負責人向赫格塞斯表示，所有的數據模擬都表明，有了這種新型發射器，能夠讓防空飛彈系統進行項籃球一樣的「越肩投籃」，也就是從目標後方發射並攔截。

另一名官員表示，目前無法從後方發射，主要是軟體問題。目前正在開發的「多領域共通自主發射器」（ CAML），也是以更為垂直的角度發射。「肩扛式斜射」則會喪失一些攔截概率，因為飛彈在前進和轉向會浪費能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法