兵臨城下！美軍機獲准進駐千里達 距委內瑞拉僅12公里

美軍近期加強在加勒比海地區的軍事活動，圖為10月30日美國海軍飛彈驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）駛離千里達及托巴哥首都西班牙港（Port of Spain），當地民眾在岸邊拍攝圍觀。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕加勒比海戰雲密布，美國對委內瑞拉的軍事施壓進入「貼身肉搏」階段。位於委國外海、最近距離僅約12公里的島國「千里達及托巴哥」（Trinidad and Tobago），15日正式宣布授權美國軍機使用其機場。由於川普政府正極力圍堵馬杜羅政權，此舉被視為美軍「兵臨城下」的關鍵佈局。

據《法新社》報導，千里達外交部聲明證實，已對美軍飛機「開綠燈」，准許其在「未來數週內」使用該國機場進行「後勤補給」與「人員輪替」。這意味著美軍將能直接在委內瑞拉的家門口進行軍力投射。

鄰國大開國門 配合美軍圍堵

千里達總理帕薩德－畢塞薩（Kamla Persad-Bissessar）對美軍展現了「大開國門」的配合態度。儘管華府宣稱行動旨在打擊「毒品恐怖份子」，但外界普遍認為劍指委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

事實上，美軍早已展開部署。今年10月，一艘美軍飛彈驅逐艦在千里達停靠4天演習，完全將委內瑞拉納入射程；上月美軍陸戰隊也在此演訓。美方更在托巴哥島新建雷達，帕薩德－畢塞薩直言，這是為了偵測委國的走私與運油活動。

對於鄰國淪為美軍跳板，委內瑞拉反應激烈。卡拉卡斯當局15日指控，美軍上週扣押了一艘委國油輪，根本是「國際海盜」行徑，而千里達竟參與協助這場「竊油」行動。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）痛批帕薩德－畢塞薩執行「敵對議程」，並揚言中止兩國天然氣合作。隨著美軍勢力直逼大門，加勒比海局勢恐一觸即發。

