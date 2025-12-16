斯洛伐克、保加利亞首批F-16V戰機產畢 洛馬接續組交我同型機

圖為斯洛伐克空軍的單座型F-16V Block 70戰機，機號1001。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／台北報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁近日宣布，旗下現正全速運作中的F-16C/D Block 70戰機產線，現已完成保加利亞、斯洛伐克兩國首批新機交付工作，強化北約空防能量。值得一提的是，上述兩國產能閒置後，可望投入我國延宕交付的66架同型機組裝工作，加速趕上明年底如期交付的目標。

洛馬15日新聞稿指出，該公司現已交付斯洛伐克、保加利亞F-16V Block 70戰機「初始機隊」（initial fleets），有效提升北約境內空防、空巡能量，以利盟邦遂行聯合任務；該新聞稿強調，最新型F-16戰機的AN/APG-83雷達，與F-35戰機雷達軟、硬體互通性達7成以上，還預置自動防撞地系統（Auto GCAS）、適形油箱空間，機體壽限達1萬2千小時等優勢。

我國空軍首架雙座型F-16V Block 70戰機，今年3月在美洛馬格林維爾廠區正式亮相。（X帳號 @RepTimmons）

綜合洛馬官方資訊，斯洛伐克、保加利亞分別向美採購14架、16架F-16C/D Block 70戰機，且同樣分兩批交機，今（2025）年分別先接收首批7架、8架新機後，後續再擇期接收第二批站機。由於我國向美採購的順序排在上述兩國後，可預期閒置下來的產線，後續將轉入我國66架同型機的組裝工作中。

我國向美採購的66架最新型F-16V Block 70戰機，首架雙座型6831號機今（2025）年在美交付後，迄今未有更新進度；對此，空軍參謀長李慶然10月20日在外交國防委員會答詢時透露，原估今年底將有十架以上新機產權移轉、明（2026）年交畢，但後續交期不穩定，全案評估如期交付風險「變得相當高」。

空軍參謀長李慶然中將今年10月接受立法院外交國防委員會質詢時坦承，我國向美採購66架F-16V BLK70戰機，受交機期程衝擊，明年要如期交畢的風險已升高，但12月再受質詢時指出，美方產線上已有54架新機組裝中。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

不過，李慶然本（12）月初再於外交國防委員會答詢時指出，專門生產F-16V戰機的洛馬南卡州格林維爾（Greenville, SC）廠區，產線上目前已有54架戰機正接受組裝，其中10架可望在今年底前組畢；且新機本月起將展開飛行測試，整體進度持續加快中，後續會由國防部對接美方專案小組，盡快讓戰機返國投入戰備。

