全球首例！烏克蘭「水下無人艇」奇襲 俄軍基洛級潛艦傳遭重創

烏克蘭國家安全局（SBU）15日公布畫面，聲稱這是其使用新型「水下無人載具」（UUV）襲擊停泊於俄國諾沃羅西斯克港內潛艦的瞬間。畫面左側可見爆炸引發的濃煙，烏方宣稱重創一艘基洛級潛艦，但俄方對此全盤否認。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄海戰是否進入全新階段引發關注。烏克蘭國家安全局（SBU）聲稱，已執行全球史上首次由「水下無人載具」（UUV）發動的潛艦攻擊行動。遭到打擊的目標傳為停泊在黑海東岸諾沃羅西斯克（Novorossiysk）基地的俄軍「基洛級」（Improved Kilo class）柴電潛艦。雖然俄羅斯官方嚴正否認任何損失，但若此攻擊屬實，將意味著烏軍的不對稱作戰能力已從水面延伸至水下，將迫使俄軍重新評估艦隊防禦態勢。

據軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，烏克蘭國安局宣稱這次行動是由旗下的軍事反情報部門與烏克蘭海軍聯手策劃，目標鎖定代號「Project 636」、又被稱為基洛級改進型的俄軍潛艦，該艦造價估計高達4億美元（約新台幣130億元）。SBU向《戰區》表示，這是歷史上首次使用UUV作為反艦武器的案例。

SBU發布了一段影片佐證其說法。畫面顯示諾沃羅西斯克港內停泊著多艘船艦，影片約16秒處，疑似潛艦的目標發生爆炸。雖然影片中無法直接看見在水下運作的攻擊載具，但烏方指出，這正是其最新研發的「水下海寶貝」（Sub Sea Baby）UUV所為。SBU聲稱，該艘潛艦遭受「嚴重損壞」，實際上已失去作戰能力；該潛艦配備有4具發射器，是用來對烏克蘭發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的主要載台。

СБУ вразила підводний човен рф у Новоросійську



Деталі за посиланням ➡️ https://t.co/2PjfguPVnM pic.twitter.com/pU2LIr7DP0 — СБ України （@ServiceSsu） December 15, 2025

針對烏方說法，俄羅斯國防部透過Telegram頻道發布聲明全盤否認，指稱烏克蘭情報部門散布的訊息「完全不符合現實」。俄方強調，諾沃羅西斯克海軍基地的所有艦艇、潛艦及人員均未受損，「所有水面艦艇皆正常服役」。

報導分析，若烏方的攻擊宣稱屬實，可能標誌著烏克蘭無人機戰術的重大突破。此前，烏克蘭主要依賴「海嬰」（Sea Baby）等水面無人艇（USV）襲擊俄軍，迫使黑海艦隊將主力從克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）撤退至更東邊的諾沃羅西斯克。如今連這個俄軍大後方也傳出遭水下無人機滲透，顯示俄軍面臨的防禦挑戰日益複雜。

相較於容易被偵測的水面無人艇，水下無人載具（UUV）具備更高的隱蔽性，能繞過部分水面防禦設施。除了這次提及的「潛水海嬰」，烏克蘭先前也曾公開名為「Marichka」與「Toloka」的自殺式水下無人機原型。這也是俄軍基洛級潛艦第二次傳出在港內遇襲，2023年9月，另一艘同級潛艦「頓河畔羅斯托夫號」（Rostov-on-Don）曾在塞凡堡遭烏軍飛彈重創。

