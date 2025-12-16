（圖多）M1A2T、海馬士登陸軍2026年月曆 Altius無人機搭TAK攜手護主場

今年迎來換裝高峰年的陸軍，為迎接2026年到來，今日宣布推出新年度形象桌曆，以海馬士系統、M1A2T戰車等新裝打頭陣，搭配12種「守護」意象，呈現嶄新陸軍。（陸軍司令部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕2025年已屆尾聲，回顧國軍這一年建軍備戰，成果最豐者非陸軍莫屬，迎來首支M142海馬士多管火箭飛彈連成軍後，更睽違30年換裝全新的M1A2T戰車，並採用攻擊無人機、TAK系統等前瞻新興裝備，強化整體作戰能力；對此，陸軍也趁勢在新年度形象桌曆中，以這些新成員為代表，在台、澎、金、馬主場展現「不變的守護」。

陸軍司令部今（16）日表示，2026年的陸軍形象桌曆以「80年不變的守護」為主軸及主題標語，在整年12個月中呈現12種「守護」意象，搭配新加入的M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統，以及Altius 600M攻擊型無人機等新世代戰力，傳遞戰力持續精進、守護承諾不變之意。

陸軍指出，此次年度桌曆的設計風格各異，力求多元，在各「守護」主題中觸及每一個族群。

1月運用「寫實構圖」，將崑崙樓與懸掛國旗飛越城市的CH-47SD納入同一視角，連結指揮中樞與城市日常，具體詮釋「忠誠守護」。2、9月則以春節團聚與棒球主場為情境，前者結合前線哨所與年節意象，傳達「你的團圓我來守護」的溫暖意涵；後者則選定塗有「TEAM ARMY」陸航UH-60M黑鷹直升機與和特戰官兵的畫面，凸顯台澎金馬「守護主場」的信念。

明年2月正值農曆春節，陸軍在當月也以團圓飯和站哨士兵的對比，傳達你的溫馨我守護的精神。（陸軍司令部提供）CM-34雲豹甲車穿梭水田間的畫面，切實傳達了國軍戰備任務與民眾生活的安全習習相關。（陸軍司令部提供）

來到3、4月，運用「圖層合成」、「手繪插畫」手法，融匯工兵清淤、化兵防疫和救災官兵在泥濘中用餐的身影，凸顯「不怕苦的守護」；同時以CM-34「雲豹」裝步戰鬥車穿梭田間呈現「顧田水」概念，將部隊的戰訓本務與民眾的安定生活相扣。

5、8月的「海報風」與「軍事攝影風」，則讓M1A2T、CM-11戰車同框照，傳達世代交替「守護傳承」之意；後者結合海馬士及M1A2T實彈射擊瞬間，展現新世代裝備的強悍火力。

今年10月底，陸軍裝甲584旅迎來首支M1A2T戰車營成軍，這張與CM-11戰車交會的畫面，則展現世代交棒，守護不變的信念。（陸軍司令部提供）陸航的UH-60M直升機，今年多次披上搶眼塗裝參與民間活動，陸軍也運用廣角手法，寫實呈現台澎金馬主場我守護的堅定精神。（陸軍司令部提供）我國四面環海，使得海防變得優先且關鍵，陸軍也選用海龍蛙兵搭乘成功艇執行武裝泅渡的畫面，讓民眾認識到這支精銳部隊勤訓精練的一面。（陸軍司令部提供）

至於6、7月，先是以「極簡風」的光影和傘花點出「守護自由的晨光」；再以女性狙擊手隱蔽警戒的神情，讓民眾感受到「無聲守護」的能量。最後的10、11、12月，分別選用了「陸勝操演」、海龍蛙兵與K85成功艇任務畫面，以及刺針、復仇者與陸射劍二等短程防空武器實照，完整展現陸、海、空整體防護樣貌，凸顯「全方位守護」意涵。

今年更名再出發的「陸勝1號」旅對抗操演中，除既有的戰車、甲車外，雙方也運用了全新的TAK系統，強化部隊指揮管制效能，另類展現陸軍新作戰科技的運用。（陸軍司令部提供）

陸軍表示，過去以來在戰備整備、部隊訓練及災害防救等任務努力不懈，均以守護國人及國家安全為共同目標；未來將持續調整精進作戰思維、用兵理念，以實戰化訓練抗衡嚴峻敵情威脅，「不變的守護」讓國人放心生活、安心向前。

