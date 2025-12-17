烏將獲歐美安全保障 德總理曝「西方部隊可開火擊退俄軍」

德國總理梅爾茨16日證實，根據西方國家向烏克蘭提供的安全保障，部份情況下維和部隊將能夠開火擊退俄軍。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）16日接受德國第二電視台（ZDF）訪問時證實，根據美國和歐洲向烏克蘭提供的停火後安全保障，在部份情況下，西方維和部隊將被授權開火擊退俄羅斯軍隊。

路透報導，談及美國代表15日在柏林向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的安全保障相關構想與細節時，梅爾茨表示，如果莫斯科違反停火方案，西方維和部隊將挺身擊退俄軍。

梅爾茨說：「我們將確保在交戰雙方之間建立非軍事區，具體來說，我們將對俄羅斯的入侵和攻擊採取相應行動。……美國做出這樣的承諾，即在停火的情況下保護烏克蘭，正如同保護北約（NATO）領土一般，我認為這對美利堅合眾國而言是一個非凡的嶄新立場。」

美國15日表示，已向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障，並對俄羅斯將會點頭表達信心；官員還透露，俄國目前對烏克蘭加入歐盟抱持開放態度。

俄羅斯目前尚未同意停火，美國和歐洲則均強調，停火是任何安全保障的先決條件。莫斯科也尚未同意西方軍隊進駐烏克蘭，以協助終結這場始於2022年2月的全面戰爭。

