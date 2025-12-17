主持馬防部指揮官布達 呂坤修：把壓力化為力量、把質疑化為精進

陸軍司令呂坤修上將昨天到馬防部主持新任指揮官布達儀式，他表示防區近期所發生事件是警惕，而不是對全體官兵的否定，勉勵全體官兵，「把壓力化為力量、把質疑化為精進」。（圖：取自陸軍司令部丶青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，有多達60餘名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然，馬防部指揮官劉慎謨中將及南竿守備大隊大隊長等主官管遭到調職處分。陸軍司令呂坤修上將昨天到馬防部主持新任指揮官布達儀式，他並向全體官兵表示，防區近期所發生事件是警惕，而不是對全體官兵的否定，勉勵全體官兵，「把壓力化為力量、把質疑化為精進」。

馬防部這一波的主官管異動，包括：原任指揮官劉慎謨中將調任為陸軍司令部委員，並由陸軍六軍團副指揮官尹昌榮中將接任，南竿守備大隊大隊長等主官管均調職處分。

請繼續往下閱讀...

呂坤修上將昨日在政戰主任樓偉傑中將等重要幹部陪同下，親赴馬防部鼓舞士氣，肯定官兵長期堅守崗位、戮力戰備的辛勞。呂坤修在主持布達儀式時說，防區近期所發生事件是警惕，而不是對全體官兵的否定，勉勵全體官兵，「把壓力化為力量、把質疑化為精進」，同舟共濟、專注戰訓本務工作，強化守法重紀觀念，用實實在在的表現，重新贏回單位榮譽。

陸軍司令呂坤修上將拜會連江縣長王忠銘，感謝地方長期支持國防事務，並期盼深化軍民合作、維繫良性溝通。（圖：取自陸軍司令部丶青年日報）

呂坤修強調，強大的團隊，是在面對問題時，能不逃避、不推諉、不分化，並在艱難中成長、在風雨中茁壯，期勉各級幹部，齊心帶領馬防部官兵重整紀律、重塑榮譽，並用行動證明，馬防部依然是一支紀律嚴明、值得信賴、能打勝仗的優質部隊；他也叮囑各級幹部，持恆落實知官識兵工作，完善官兵全般照顧，營造有溫度的服役環境。最後也提醒全體官兵，務必恪遵軍風紀律要求，並將「忠於陸軍、忠於國軍、忠於國家」的忠誠精實軍風內化於心，共同維護單位穩定及安全。

此外，呂坤修上將司令特別拜會連江縣長王忠銘，感謝地方長期對國防事務的協助，期在既有的軍民合作基礎上，維繫良性溝通管道，持續凝聚社會各界的支持與共識，國軍將持續戮力建軍備戰，守護國家安全，不負國人所託。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法