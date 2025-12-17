緊盯！國軍監控中國福建號空拍照曝光 共軍16機艦擾台

中共福建號（CV-18）航空母艦16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共福建號（舷號18）昨航經台灣海峽，國軍今首次公開空拍監控照。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今天（17日）公布，自昨（16日）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機9架次及軍艦7艘，持續在台海周邊活動。其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

據國防部公布示意圖，昨天上午7時25分至今天凌晨12時40分間，偵獲主戰機及無人機計8架次，其中4架次逾越台海中線，活動範圍位於我西、北部空域；另外，昨天上午11時30分至下午4時40分間，也有1架無人機進入我西南空域活動。

國防部指出，除空中動態外，同時偵獲共艦7艘，持續在台海周邊活動。另值得注意的是，中共福建號（舷號18）昨亦航經台灣海峽，國軍今首次公開空拍監控照。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

針對民進黨立委羅美玲質詢中共福建號航艦經過台海，國防部長顧立雄今上午答詢時證實，國軍全程監控，發布照片也顯示艦上並無艦載機，預判應是要回到上海長興島進行相關缺改，目前觀察觀察並無軍事舉動。

