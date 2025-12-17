雷達居然是好大一「管」 日擴建沖繩大東島基建 雷達車進駐

圖為J/TPS-102A機動防空雷達，內部是相位陣列雷達天線。（圖取自X@CFusoh3）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中日關係近期緊張，共軍戰機甚至雷達鎖定自衛隊戰機，沖繩作為掌控東海、黃海進出太平洋要道，日本在此大興土木建設基地。如今位在沖繩最東邊的北大東村也與自衛隊簽訂土地租賃，自衛隊將在此部署移動警戒隊機動雷達車。但奇特的是，該雷達車不像以往常見的雷達「面」外型，而是「一管」雷達。

日本《共同社》報導，日本防衛省沖繩防衛局15日和沖繩縣最東邊的北大東村簽署土地租賃協議，預定自明年初起動工興建設施，以便後續由航空自衛隊派遣移動警戒隊機動雷達車進駐，加強監控中共海空軍力動態。

報導指出，根據本次簽署租賃協議，自衛隊將在北大東島東北部與南部合計約11公頃土地上，興建營房、裝備設施與倉庫，以便讓約30名自衛隊員部署當地，操作機動雷達車執行監控任務，提升自衛隊對西南島嶼東部區域「空白帶」的狀況覺知能量。

防衛省曾於去年6月赴當地村公所舉行說明會，獲得北大東村村長鬼塚三典正式同意租借村有地。北大東島位於沖繩本島以東約360公里處，為東海進出西太平洋的必經之地，具有重要戰略地位。

圖為自衛隊向北大東村簡報設置雷達戰略意義。（圖取自北大東村網站）

報導指出，有鑑於俄羅斯與中共軍機近日曾穿越宮古海峽進行聯合空中演訓，且共軍航艦打擊群曾於本月初在周邊海域演訓，其戰機還兩度以雷達照射監控的自衛隊戰機，凸顯擴張威脅日益增高；因此未來機動雷達車進駐後，也可望提升自衛隊監控能量，加強掌握共軍機艦動態。

自衛隊預計部署的雷達是J/TPS-102A機動防空雷達，該雷達為3D長程對空搜索雷達系統，包含雷達天線車、操控車、中繼車等，卡車上裝有可升起的圓桶形相位陣列雷達天線，最大偵測距離約555公里，主要配屬空自航空警戒管制團的移動警戒隊。

目前自衛隊部署移動式雷達概況。（圖取自北大東村網站）

