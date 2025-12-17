美海軍正式採購無人艇 投63億建「海盜」ASV產線

美國海軍部長費蘭近日宣布，已與美國國防科技公司「薩羅尼克」（Saronic Technologies）簽訂總價值數億美元的採購合約，用於建立「海盜」（Corsair）自主水面載具（ASV）產能（圖取自Saronic）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍大力發展無人水面載具，從大型至小型皆有各式計劃進行中，但尚未有量產型號。對此美國海軍部長費蘭近日宣布，已與美國國防科技公司「薩羅尼克」（Saronic Technologies）簽訂總價值數億美元的採購合約，用於建立「海盜」（Corsair）自主水面載具（ASV）產能，加速美軍籌獲新銳裝備。

軍聞網站「Naval News」報導，薩羅尼克公司可立即利用合約總金額中的2億美元（約新臺幣63.1億元），投入建構「海盜」ASV產線，以加速量產效率。美國海軍部長費蘭表示，「海盜」ASV計畫從原型研製階段到可投入量產，所花時間僅不到12個月，對於美軍武獲流程改革意義重大。目前美國政府正積極推動改革，加速裝備研製、採購及交付速度，並積極採用非傳統方式快速擴充造船產能。

費蘭強調，進展迅速的「海盜」ASV計畫將是未來海軍及陸戰隊獲取裝備的「新標準」，透過開放競爭及頒布實質合約，使部隊能按時取得所需裝備，打造具「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰能力的新型艦隊，以有效嚇阻威脅。

「海盜」ASV屬中型自主水面載具產品，全長24呎（約7.3公尺），最高航速達35節（約時速65公里）以上，在自主導航情況下，可搭載1千磅（約454公斤）有效載荷、航程超過1千浬（約1852公里）。

而除了「海盜」，薩羅尼克公司也已推出多款尺寸及功能多元的ASV型號，例如全長40呎的「幻象」（Mirage）與達60呎的「密碼」（Cipher），甚至是專注後勤、全長180呎的「掠奪者」等8種ASV，但均採用統一的軟體與自主控制架構，因此能夠快速整合新系統，並有效沿用既有操作經驗。

薩羅尼克公司強調，「海盜」ASV結構適合快速量產，且具備多種任務模組配置，可有效肩負多樣任務，並幫助美海軍拓展無人艦隊規模。

圖為的「薩羅尼克」公司的「海盜」（Corsair）（左）、「幻象」（Mirage）（中）與「密碼」（Cipher）（右）自主水面艦艇。（圖取自Saronic）

