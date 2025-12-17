自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

請「身心調適假」反而更不舒服 國防部重申主官審假「照顧官兵優先」

2025/12/17 11:05

圖為今年10月底參與M1A2T戰車成軍典禮的裝甲584旅聯兵三營官兵。（本報資料照，記者方賓照攝）圖為今年10月底參與M1A2T戰車成軍典禮的裝甲584旅聯兵三營官兵。（本報資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今年8月修正請假規則，宣布新增「身心調適假」，以體恤部隊官兵全年擔負戰演訓、勤業務的身心壓力；但有立委近日指出，這道新規在基層官兵眼中看得到、用不到，想調適身心反而更不舒服，促使國防部今（17）日發布公告重申，該假以「事先預防」為概念，主官除遇重大演訓，平時審假應以照顧官兵為原則予以核准。

國防部今（2025）年八月公告《常備兵補充兵服役規則》修正草案，其中第35條條文針對「事假」規則部分，新增了「身心調適假」，往後現役的一年義務役、四個月軍事訓練役役男，均可依自身身心調適需求，申請至多3天、1天假，且權責主官不得拒絕；此案跟進今年七月預告的《國軍軍官士官請假規則》相關修正案，使新制請假規範一體適用於全體官士兵。

不過，立法院外交及國防委員會立委徐巧芯周一（15日）質詢國防部長顧立雄時指出，有基層官兵反應今年10月上路的「身心調適假」，在實際申請時頻遭部隊主官關切、刁難，要求先將特休、補修、榮譽假及慰勞假放完後，再回頭請身心假，他直言，這種假反而讓國軍弟兄「越請壓力越大」，要求國防部檢討請假流程並加強宣傳，使政策能回歸體恤官兵的良善本意。

對此，國防部參謀本部人事參謀次長室（簡稱人次室）今日公告指出，身心調適假以「事先預防」概念為核心，藉此維護官兵身心、降低後續心理疾病之風險，以提升任務執行效能；官兵得依調適心理壓力、身心之需求申請「身心調適假」，主官（管）應以「照顧官兵」為原則審核。

若遇重大演訓任務期間，主官（管）應秉持「任務優先、照顧不缺席」原則，優先評估官兵實際身心狀況、充分溝通後，再採改期、轉介輔導等方式應處，兼顧部隊戰力維持和官兵身心健康。

