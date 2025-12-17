「尼米茲號」航艦最後一次返港 美海軍尋求處理核反應爐

美國航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）駛回母港。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今年服役年滿50年的美國航空母艦「尼米茲號」（CVN-68），是美國海軍現役最年長的核動力航艦，近日在完成第30次部署後，正航向位於華盛頓州的基薩普海軍基地母港，最後一次進入母港，明年則會前往美國東岸等待處理艦上核反應爐。

星條旗報報導，美國海軍證實，「尼米茲號」將於明年初駛離母港，前往東岸維吉尼亞的諾福克海軍基地。由於其艦身旁大無法通過巴拿馬運河，因此只能向南航行途經美洲大陸最南端合恩角，預計明年5月前抵達基地。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「尼米茲號」屆時將迎來退役，並進行核燃料的封存與處理。美國海軍表示，目前尚未找到在不引發放射性汙染風險的前提下，將核動力航艦改造為博物館的可行方案。若無突破性進展，這艘航艦將被拆解，反應爐的船段將被送往戰略儲備設施。

「尼米茲號」為美軍現役最老的核動力航艦，該艦滿載排水量高達10萬噸，含艦載航空聯隊在內，全艦人員編制將近5千人，該艦1975年服役時，正值南越政權首都西貢（現胡志明市）淪陷、越戰結束後幾天。

至於接棒尼米茲號進駐基薩普海軍基地的新航艦，將是福特級航艦二號艦「甘迺迪號」，根據美國海軍規劃，該艦預計在2027年服役，並在2029年進駐基薩普海軍基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法