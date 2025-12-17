芬蘭買AIM-120D-3飛彈迎首架F-35A戰機 NASAMS也能用

芬蘭空軍今（17）日於美國洛馬沃斯堡廠區迎接首架F-35A戰機出廠，未來將逐步汰換現役的大黃蜂戰機，目標於2030年前達全戰力。（芬蘭空軍X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕芬蘭空軍證實，該國向美採購的首架F-35A戰機，今（17）日已在洛克希達．馬丁的沃斯堡廠區正式出廠；不只國防部長出席，該國空軍司令、專案經理等人皆受邀見證。而在典禮前數日，芬蘭國防部也批准採購美國最新型的AIM-120中程空對空飛彈，未來將搭配第五代戰機、NASAMS系統，共同建構新世代的空防戰力。

芬蘭空軍表示，此次出廠亮相的JF-501號F-35A戰機自前（2023）年開始組裝，去（2024）年十月裝上前機身，並於今年十月、十一月完成最終組裝和鋪設匿蹤塗層、上漆等工作，才得以在本（12）月上旬升空首飛。不過，這架飛機將先進駐美國阿肯色州的艾賓空軍國民兵基地（Ebbing ANGB），作為首批種子飛官換裝的8架訓練機之一，結訓後才和飛官一同返國。

此次典禮除芬蘭國防部長，芬蘭空軍司令赫拉寧少將（Maj. Gen Timo Herranen，見圖）等主官也受邀出席見證。（芬蘭空軍X帳號）

根據規劃，芬蘭空軍，F-35A機隊預計在後（2027）年底前達初始作戰能力（IOC），目標在2030年退役其屆壽的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機，正式接班成為空中兵力骨幹。

根據規劃，芬蘭空軍，F-35A機隊預計後（2027）年底達初始作戰能力（IOC），目標2030年退役其屆壽的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機，正式成為空中兵力骨幹；未來將可攜掛「增程型先進反輻射導引飛彈」（AARGM-ER）、「增程型聯合防區外空對面飛彈」（JASSM-ER），以及JDAM聯合直攻彈藥、小直徑炸彈（SDB）等武器，兼負對空、對地打擊重任。

芬蘭空軍的F-35A戰機，除可掛載AGM-88G、AGM-158B飛彈，以及對地的JDAM、SDB炸彈，也可發射最新型的AIM-120D-3先進中程空對空飛彈，全方面擔負打擊重任。（美國RTX公司X帳號）

而在該機出廠前，芬蘭國防部12日再宣布批准採購AIM-120D-3「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），該彈過去雖已是現役大黃蜂戰機主力武裝，但最新型號不只適用F-35A戰機，還可互通旗下的NASAMS「國家先進地對空飛彈防禦系統」，增進後勤效益並建構新世代空防能量。

