分散作戰？顧立雄澄清：是因應共軍可能突擊「去中心化指管」

〔記者方瑋立／台北報導〕針對國軍部隊倘遭共軍猝然發起攻擊，將採「去中心化」運作指導下遂行作戰任務，國防部長顧立雄今天說明，國軍在所有演練科目中，都有「去中心化」指管概念，要讓所有部隊都能熟悉其任務，即任務式指揮概念，在漢光演習也都是這樣演練。

顧立雄今受邀至立法院外交及國防委員會報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，針對國防部書面報告中描述若遭敵猝然發起攻擊，「各部隊不待命令實施『分散式管制』，在『去中心化』運作指導下，遂行作戰任務」被外界擴大解釋，他在進入會議前接受媒體堵訪。

顧立雄說，其概念並非分散，而是去中心化指管，報告所提及的是要因應共軍可能的突然攻擊，因此依照任何突發狀況組織規定，必須要在受到突擊的情況下，行使自衛權。

顧立雄指出，國軍所有演練科目當中都有去中心化的指管概念，也就是要讓所有部隊都能夠熟悉其任務，即任務式指揮的概念，部隊知道上級所賦予的任務，碰到突擊時要就突發狀況進行處置，在漢光演習也是這樣演練。

針對國民黨立委馬文君質詢時追問，此前提是否為「戰爭已經發生」，顧立雄答詢說「對」，是部隊已經遭受敵軍猝然發起攻擊，即戰爭已經發生的情況下，最糟糕的情況會發生這樣的問題。

